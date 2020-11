Connettere 20 milioni di case per colmare il gap residuo

«Con Open Fiber, Enel ha saputo interpretare molto bene il cambio di paradigma tecnologico sfruttando le sinergie tra le reti energetiche e quelle di comunicazioni per proporsi come una “Enercom” un nuovo tipo di superutility in grado di fornire entrambe le risorse a condizioni competitive perché dove hai reti elettriche puoi inserire con facilità la fibra e le reti di comunicazione hanno sempre bisogno di energia per funzionare. È auspicabile che anche altre utility energetiche imitino», osserva Francesco Sacco, docente di Digital economy presso l’Università dell’Insubria e Sda Bocconi che, come parte della task-force Caio per il digitale ha contribuito alla visione che ha permesso l'avvio di nuova rete in fibra.

La topologia della rete elettrica è sovrapponibile fino all’80% con il tracciato necessario alle comunicazioni ma i vantaggi della fibra sono legati soprattutto alla tecnologia utilizzata.

«La fibra permette di stendere lunghi tratti, anche decine di chilometri, senza bisogno di ripetere il segnale – spiega Sacco -. Ciò le consente di coprire l’intero territorio nazionale con meno di 2000 centrali, peraltro più piccole, con meno personale, più facili da gestire e più ecologiche rispetto a quelle di Tim che copre lo stesso territorio con 10.400 centrali avendo la sua rete in rame una distanza ideale tra centrale e utente finale di circa 1,4 chilometri. Un’altra differenza è che, per ogni area servita, la rete di Open Fiber è pensata all’origine per offrire un servizio all'ingrosso e dare una rete autonoma fino a 20 operatori diversi contro i 3 della fibra di Tim».

Un ulteriore vantaggio per i territori cablati con questo approccio sarebbe quindi che, essendo OF un operatore all’ingrosso, si crea un mercato per piccoli e medi rivenditori di servizi di connettività (un esempio nelle zone rurali del Nord Italia è Eolo).

Nei prossimi tre anni Open Fiber punta così a coprire in Ftth, poco meno del 100% delle cosiddette “aree nere” (zone prevalentemente urbane e industriali, dove ci saranno almeno due operatori UltraBroadBand); l’80% delle “aree bianche” (con densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per chilometro quadrato e senza reti Ubb, dove gli operatori privati non investono) con oltre 8,5 milioni di case, coprendo il resto con fixed wireless access (Fwa), mentre non interverrà nelle “aree grigie” dove è prevista una sola rete di un operatore privato.