Conoscenza dell’inglese nel mondo: Italia ultima in Europa Tra i 100 Paesi analizzati siamo al 36esimo posto, ma a livello europeo ci troviamo in fondo appena sotto la Spagna. L’area Ue è quella che ha fatto passi avanti più sensibili negli ultimi anni, mentre Medio ed Estremo Oriente continuano ad essere le aree più indietro

L’Italia è in coda all’Europa quanto a conoscenza della lingua inglese. Secondo uno studio condotto da EF (Education first) su 100 Paesi in tutto il mondo siamo al 36esimo posto con un punteggio di 55,31 su 100 dietro a Spagna, Francia e le altre grandi nazioni europee. Ma anche molti altri paesi ci superano come Costa Rica, Nigeria, Bulgaria e Serbia.

Oltre un miliardo di persone parlano inglese come prima o seconda lingua e molte altre centinaia di milioni come terza o quarta. In generale nel mondo il livello di conoscenza dell’inglese.

Nell’Unione europea specialmente il miglioramento è stato sensibile. I punteggi ottenuti dalla Francia sono migliorati negli ultimi due anni, mentre la Spagna arranca anche se va un po’ meglio dell’Italia. Tutt’e due sono ancora indietro rispetto al resto dell'Ue.

Asia in peggioramento

Il livello di conoscenza dell'inglese in Asia è leggermente peggiorato rispetto allo scorso anno, con oltre la metà dei Paesi esaminati

che ha registrato un calo nel punteggio. Come l’anno scorso, l’Asia è la regione con la più ampia gamma di livelli di conoscenza, un

risultato non sorprendente, date le dimensioni. La Cina ha consolidato i suoi progressi nell'ultimo decennio, passando per la prima

volta da un livello di conoscenza basso a un livello di conoscenza medio.

L’America Latina sta invertendo la rotta

Dodici dei 18 Paesi esaminati quest'anno in America Latina hanno migliorato il livello di conoscenza dell'inglese tra il 2017 e il

2018, molti dei quali in modo significativo. Tuttavia, la media regionale ponderata in base alla popolazione non è cambiata, poiché i due Paesi più popolosi della regione,

Messico e Brasile, hanno registrato un lieve peggioramento. Altri Paesi dell'America Latina, soprattutto quelli che hanno investito molto

nella formazione degli insegnanti negli ultimi anni, stanno finalmente assistendo a un reale miglioramento.