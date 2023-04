Conoscenza e meraviglia, così il design diventa processo e vissuto sociale

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

«Don’t forget to achieve the fantastic». L’imperativo etico gli è stato dettato direttamente da Zaha Hadid. Marco Sammicheli, direttore del Museo del design italiano alla Triennale di Milano, nonché curatore dell’area design, moda e artigiano della stessa istituzione, ha usato la tensione verso l’irripetibile e lo straordinario come bussola di navigazione nel mondo della progettualità, vissuto e filtrato senza preconcetti. Dal sagrato di una chiesa a un frullatore, da un manifesto a una fotografia, dai processi industriali alla ricerca pura: la cultura materiale partecipa della qualità della vita degli esseri umani. Questa consapevolezza è il primo passo. E quando si aggiunge meraviglia alla conoscenza? Bingo. O almeno questa è l’intuizione che Sammicheli cerca di cristallizzare in parole mentre riflette sul suo ruolo oggi, toccandosi la camicia di Arthur Arbesser (un amico), lo sguardo oltre le statue della fontana dei Bagni misteriosi di Giorgio De Chirico, nel giardino del Palazzo dell’Arte di Milano che ospita la Triennale.

«Vorrei che il pubblico che visita il Museo del design uscisse non soltanto con lo stupore di un oggetto che desta meraviglia, ma capisse allo stesso tempo la complessità produttiva che lo ha generato. Per arrivare a una forma di educazione alla qualità, dei materiali, delle soluzioni, dell’ergonomia. Una consapevolezza che vorrei potesse poi avere un riflesso nelle scelte del pubblico, di consumo ma anche culturali», racconta il direttore.

Loading...

Raggiungere il fantastico per scatenare la meraviglia. La lezione di Zaha è stata interiorizzata. Era il 2011 quando Sammicheli seguì nei suoi progetti in giro per il mondo l’architetta irachena naturalizzata inglese per un numero monografico di «Abitare»: Being Zaha Hadid, the teacher, the artist, the diva, che gli commissionò l’allora direttore della rivista Stefano Boeri, oggi presidente di Triennale. «Boeri aveva intuito che per raccontare il profilo di quelle che allora si cominciava a chiamare archistar occorreva fare un reportage aderente alla loro vita. Con la fotografa Giovanna Silva seguimmo la Hadid dappertutto: dall’inaugurazione del Maxxi a Roma all’Heydar Aliyev Centre a Baku, dai progetti in Scozia all’Aquatics Centre per le Olimpiadi di Londra, fino alla stazione marittima di Salerno. Zaha aveva con l’Italia un rapporto profondo che veniva da lontano, dalle vacanze a Roma fatte durante l’infanzia con suo padre, dalla scoperta di Lorenzo Bernini alla fascinazione per Pierluigi Nervi, il virtuoso del cemento armato».

Il filo biografico è evidente nelle ultime produzioni culturali della Triennale: Enzo Mari, Angelo Mangiarotti, Ettore Sottsass, Vico Magistretti. «Non c’è un intento celebrativo, ma la volontà di aggiungere conoscenza e approfondimento antropologico a figure che sono d’ispirazione per il presente. Nei prossimi anni sarà la volta di Gae Aulenti, Alessandro Mendini, Elio Fiorucci», racconta Sammicheli. E a ottobre ci sarà la prima monografica dedicata ad Alberto Meda.

Per il presente invece, l’attenzione è rivolta a un traguardo miliare: Triennale compie 100 anni e in occasione del prossimo Salone del Mobile, il 15 aprile verrà inaugurato un nuovo allestimento del Museo del design che coprirà la scansione temporale dal 1923 al presente. «In questi anni abbiamo lavorato molto al potenziamento della collezione. Fino al 2020 il museo esponeva opere tra il 1946 e il 1981, ora andiamo oltre mettendo in campo pezzi importanti acquisiti, donati o frutto di importanti comodati con istituzioni pubbliche e collezionisti privati. Il nostro è un museo che esprime il valore della cultura materiale, la trasformazione dell’intuizione di un singolo attraverso il lavoro di una squadra per raggiungere una comunità. Designer, impresa, pubblico: sono sistemi di relazione che vanno oltre il binomio di forma e funzione, oltre a essere le conseguenze di una domanda e di un’offerta. Il design italiano ha facilitato la traduzione di nuovi comportamenti sociali. Perciò vanno raccontati anche gli ambiti dell’innovazione e della tecnologia, e i suoi filoni generativi, come quello della cultura d’interni».