Conquistare nuovi mercati con il driver dell'innovazione

Raffaella Manzini, direttore dell’Osservatorio IP Cube della Liuc Business School di Castellanza si dice «convinta che l’innovazione sia un driver fondamentale della crescita e dell’export. Del resto l’Italia è un paese che non può far leva sui costi contenuti per essere competitivo, quindi la strada non può che essere quella di innovare».

Un elemento concreto per misurare la capacità di innovazione delle imprese è rappresentato dai brevetti. Raffaella Manzini è tra i docenti della Liuc che analizzano questi dati attraverso un osservatorio di performance innovativa basato su una serie di indicatori: «I brevetti non sono solo uno strumento di difesa contro imitazioni e falsificazioni, ma anche un fortissimo fattore di immagine e di marketing: ti danno una sorta di “patente di innovatore”, aumentano la capacità di negoziazione, sono una specie di packaging per far viaggiare l’innovazione in maniera più efficiente».

In Italia, gli ambiti in cui si brevetta di più sono quello medicale, il farmaceutico, la meccanica, il packaging, le macchine utensili, la sensoristica. «Sono settori che ci distinguono rispetto ad altri contesti» dice Manzini.

Se è verissimo, come spiega Lucia Tajoli, che «c’è un problema di dimensioni delle imprese, che, in generale, servono grandi investimenti per fare innovazione, che per le piccole realtà la strada è in salita e più difficile e che – infine – servirebbe un contesto che favorisca le aggregazioni e la crescita, magari anche con un appoggio maggiore da parte del sistema finanziario e del credito», è altrettanto vero che «non tutta l’innovazione emerge attraverso i dati della brevettazione – spiega Raffaella Manzini – e non è detto neppure che l’innovazione arrivi sempre e soltanto grazie a grandi investimenti in ricerca e sviluppo».

Intendiamoci, dice la docente della Liuc, «il confronto internazionale su determinati parametri ci penalizza e la capacità di puntare risorse sulla R&S è molto importante e premia i grandi gruppi. Tuttavia, le piccole e medie imprese possono trarre beneficio da centri di ricerca e università, possono anche acquistare innovazione da altre aziende più strutturate, o svilupparla sulla base dell’esperienza diretta sul campo. Inoltre, la situazione può cambiare molto a seconda dei settori produttivi». In pratica, guardare solo la quota media di investimenti in R&S sul fatturato può essere fuorviante, come il pollo di Trilussa: «Ci sono aziende anche medio-piccole dei comparti medicale o sensoristica che investono anche il 15-20% del fatturato in ricerca».