Consegnata Msc Euribia, nave a Gnl e ad alta efficienza energetica

Gli Chantiers de l’Atlantique hanno consegnato alla divisione crociere del gruppo Msc la nave Euribia, che è la ventiduesima unità ad entrare nella flotta della compagnia. Si tratta di una nave da crociera ad elevata efficienza dal punto di vista energetico; la sua consegna rappresenta, quindi, un ulteriore passo avanti nel percorso di decarbonizzazione di Msc Crociere.

Msc Euribia è la seconda nave del grippo che fa capo alla famiglia Aponte, dopo Msc World Europa, ad essere alimentata a Gnl, il combustibile che, benché fossile, è il più pulito ed efficiente attualmente disponibile su scala globale. A bordo, peraltro, sono presenti numerose tecnologie ambientali all’avanguardia, tra cui sistemi avanzati di trattamento delle acque reflue e di gestione dei rifiuti.

Nave progettata pensando al futuro

La nave, spiega una nota, «è stata inoltre progettata pensando al futuro, in modo da poter incorporare facilmente le prossime innovazioni in materia di sostenibilità come i carburanti sintetici a zero emissioni e altri carburanti alternativi, non appena saranno disponibili su scala».

Con la consegna di Euribia, afferma Pierfrancesco Vago, executive chairman della Msc Crociere, «abbiamo fatto un altro enorme passo avanti verso il nostro obiettivo di zero emissioni nette di gas serra. Oltre alle numerose innovazioni ambientali di prim’ordine, Euribia presenta un design ad alta efficienza energetica che consentirà di ridurre enormemente le emissioni di gas serra nel corso della sua vita».

Focus sull’efficienza energetica

Spesso, prosegue Vago, «l’attenzione per la decarbonizzazione si concentra esclusivamente sulle misure relative all’offerta e, sebbene queste rappresentino una parte importante della transizione energetica, non dobbiamo dimenticare il ruolo essenziale che l’efficienza energetica svolgerà oggi nel ridurre la domanda di energia».