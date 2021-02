Consegnata Msc Virtuosa, prima nave al mondo con certificazione antivirus Costruita da Chantiers de l’Atlantique, l’unità avrà a bordo anche un robot-barman umanoide. La nave è all’avanguardia dal punto di vista della tutela dell’ambiente di Raoul de Forcade

Costruita da Chantiers de l’Atlantique, l’unità avrà a bordo anche un robot-barman umanoide. La nave è all’avanguardia dal punto di vista della tutela dell’ambiente

3' di lettura

È la prima nave da crociera al mondo ad avere ottenuto, dalla società di classificazione Bureau Veritas, la certificazione Biorisk che riconosce la capacità di mitigare e gestire i rischi di diffusione di malattie infettive tra i passeggeri. Un sistema pensato ovviamente anche per il riavvio del turismo crocieristico nell’era del Covid.

Msc Virtuosa, la nuova ammiraglia del gruppo che fa capo alla famiglia Aponte ed è stata consegnata all’armatore dagli Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazaire (Francia), aggiunge questa certificazione alle altre che rendono estremamente avanzata sotto il profilo della protezione dell’ambiente.

Loading...

Con Virtuosa, la flotta di Msc Crociere raggiunge le 18 unità. La consegna si è svolta in forma privata presso il cantiere costruttore, dove ha avuto luogo la classica cerimonia della bandiera, durante la quale la nave ha ricevuto la bandiera ufficiale (maltese) e la tradizionale benedizione.

Alla cerimonia hanno preso parte Pierfrancesco Vago, executive chairman della compagnia, sua moglie Alexa Aponte, e i loro figli, insieme ai rappresentanti del team che cura le nuove costruzioni di Msc Cruises, ai dirigenti e ai lavoratori del cantiere.

«La mia famiglia ed io - ha detto Vago - non potevamo non dare personalmente il benvenuto a questa nuova nave che entra oggi a far parte della nostra flotta. La consegna di Msc Virtuosa, in un momento così difficile per il settore crocieristico, esprime concretamente il modo in cui, come azienda familiare, continuiamo a guardare al lungo periodo e a costruire il nostro futuro. Siamo impegnati da sempre a realizzare, di volta in volta, le navi più innovative al mondo dal punto di vista ambientale, in grado di offrire la più recente tecnologia disponibile».