2' di lettura

Le auto elettriche stanno per entrare nel mondo dei rally. Sembrava così lontano ma le prime unità della Corsa elettrica da competizione sono state consegnate.



L'inizio della stagione “elettrica”



Il campionato monarca Opel e-Rally Cup è pronto per la sua stagione iniziale e ai clienti sono appena state consegnate le prime dieci Opel Corsa-e Rally. Presso il test centre di Dudenhofen, le squadre hanno ricevuto i veicoli e i relativi equipaggiamenti.



Loading...

In occasione della consegna dei veicoli i team hanno ricevuto un briefing completo sulla nuova tecnologia elettrica, a cui sono seguiti approfonditi test funzionali con le vetture elettriche da 100 kW (136 cv). I clienti hanno anche potuto verificare l'elevato potenziale della Opel Corsa-e Rally sedendo accanto a Volker Strycek, leggenda del motorsport Opel, sullo spettacolare circuito endurance del centro prove.



Caratteristiche tecniche della vettura



La Opel Corsa-e Rally si basa sul modello di produzione. Questo ha semplificato l'impegnativo lavoro degli ingegneri di Opel Motorsport.



L'auto da competizione monta un elettromotore da 100 kW (136 cv) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh e permette di raggiungere un'autonomia di 337 km nel ciclo Wltp, stesso sistema utilizzato dall'auto di serie. Per ottimizzare l'autonomia per le prove rally, sono previste tre modalità di guida: in “modalità competizione”, la massima potenza e la coppia massima (260 Nm) sono disponibili. Le auto elettriche vantano una coppia particolarmente elevata, per cui la “modalità pioggia” offre una curva della coppia adatta alle superfici scivolose. Nei trasferimenti tra una prova e l'altra e per raggiungere l'assistenza le squadre utilizzeranno la “modalità eco” orientata al risparmio di energia.Ancora da chiarire le modalità di ricarica della vettura durante la manifestazione.