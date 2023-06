Consegnato a Tea Tek il sito ex Whirlpool di Napoli

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Tea Tek entra in possesso del sito ex Whirlpool di Napoli. Il Commissario di Governo dell'area ZES, Giosy Romano, ha firmato il verbale di anticipata immissione in possesso del compendio immobiliare “ex Whirlpool”. In questo modo rappresentanti della società campana possono visionare il sito e valutare quali interventi realizzare al fine di avviare le nuove produzioni.

«È stato molto emozionante incontrare gli operai al presidio – dice Felice Granisso, ad di Tea Tek – Il sopralluogo dell'immobile è il primo passo, la fabbrica del futuro che la città di Napoli merita parte da qui». Tea Tek group è la società a cui è stato affidato il progetto di reindustrializzare il sito di via Argine a Napoli garantendo l'inserimento delle maestranze ex Whirlpool. Tea Tek è un gruppo internazionale con base a Napoli che si occupa di energie rinnovabili e gestione idrica.