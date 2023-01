Consegne, bollette e telefonia, ecco la fotografia dell’Italia che reclama

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’Italia che protesta se la prende soprattutto con gli acquisti di beni di consumo, ma si lamenta anche di compagnie telefoniche e servizi postali. In testa alla classifica degli oltre 25milla reclami ricevuti da Altroconsumo nell’ultimo anno ci sono le proteste per la consegna, l’installazione, il pagamento e i resi delle merci, spinti anche dal boom dell’online. Mentre al secondo posto troviamo le segnalazioni sui servizi postali e telecomunicazioni, dalla telefonia allo streaming Tv. Ma dai reclami raccolti dall’associazione consumatori traspare persino il caro bollette.

Grazie ai fondi europei del progetto Cicle, Altroconsumo e la “gemella” spagnola Ocu hanno scattato una fotografia dettagliata delle oltre 76mila segnalazioni ricevute tramite le proprie piattaforme (per l’Italia è attivo lo sportello online Reclama facile). I dati anticipati qui - saranno presentati il 31 gennaio – dimostrano che in fatto di reclami non ci sono grandi differenze tra Italia e Spagna: uno su tre riguarda, appunto, i beni di consumo (dalla lavatrice ai vestiti) con l’Italia in testa soprattutto per problemi sulla consegna e la Spagna sugli ordini, seguiti da telefonia e spedizioni (17%) e, per l’Italia dai trasporti (12%); mentre in Spagna si reclama di più 7per servizi idrici ed elettricità. Ma i reclami seguono anche l’andamento dell’economia reale: «A luglio e agosto in pieno boom dei prezzi dell’energia abbiamo registrato una impennata delle segnalazioni proprio sui servizi elettrici – osserva Eleonora Brianzoli del servizio soci di Altroconsumo – in tanti lamentavano modifiche contrattuali improvvise e interruzioni dei contratti».

Come fare un reclamo

Il servzio è offerto da Altroconsumo sul proprio sito ed è aperto a tutti, anche ai non soci. È' un canale diretto con le aziende: il reclamo (compilato attraverso un modulo “guidato” ) arriva direttamente all’azienda. Circa mille quelle partecipanti: dalle grandi compagnie telefoniche, a quelle aree, fino ai big dell’ e commerce. «Naturalmente pesa anche l’effetto reputazione – commenta Brianzoli – un reclamo segnalato da una associazione di consumatori ha più probabilità di essere ascoltato».

Loading...

I risultati

Circa il 65% delle proteste arriva a conclusione, anche se non sempre positiva. Di fatto significa la chiusura del caso. Su Reclama facile c’è anche la pagella delle organizzazioni più attente per velocità di risposta, risultati e soddisfazione del cliente, che si aggiorna continuamente.

Gli obiettivi

Grazie ai fondi europei Altroconsumo e Ocu hanno potuto analizzare, classificare e seguire con più attenzione il grande flusso di dati in entrata sulle piattaforme di segnalazione. «L’obiettivo è segnalare velocemente alle autorità antitrust le pratiche commerciali scorrette – aggiunge Bianca Luongo dalle relazioni esterne dell’associazione – e di migliorare la cooperazione a livello europeo». Proprio dalle oltre 100 segnalazioni arrivate ad Altroconsumo sulla piattaforma Reclama Facile negli ultimi mesi, è emerso che alcune auto Citroen a diesel stanno creando problemi agli automobilisti a causa di una anomalia nel sistema antinquinamento AdBlue. Una segnalazione girata all’Antitrust che ha aperto una istruttoria, tuttora in corso.