Il Coronavirus cambia il food delivery: consegne contactless e mensa diffusa per smart worker Come reagiscono le dark kitchen che preparavano pasti aziendali dopo i cambiamento imposti dal Covid-19: c’è chi converte il business e chi chiude in attesa che finisca l’emergenza di Gianni Rusconi

Nelle ultime settimane lo scenario delle consegne a domicilio di piatti e cibi pronti è cambiato in modo importante: è un coro all'unisono quello che si leva dagli operatori del food delivery, a conferma del fatto che l'effetto Coronavirus sta incidendo sulle dinamiche operative di ogni settore economico, nessuno escluso. In Italia come oltre confine.

Prendiamo per esempio il caso di Bella & Bona, “ghost restaurant” B2b gestito a Monaco di Baviera da imprenditori italiani e basato su prodotti made in Italy.

«Le aziende si sono svuotate – ci dice al telefono uno dei fondatori, Matteo Cricco - e i dipendenti fanno home office. Stanno chiudendo palestre, piscine, cinema e teatri e i ristoranti saranno aperti fino alle 15.00. Non siamo ancora in lockdown ma presumo avverrà molto presto: dati alla mano siamo 9 giorni dietro rispetto all'Italia».

Come ha reagito al blocco Bella & Bona? Avviando lo smart working per il team e studiando diverse misure per erogare il servizio anche in periodo di crisi, dalla consegna contactless al servizio a casa per gli impiegati delle aziende clienti in determinate zone della città.

«Stiamo anche valutando – conclude Cricco - la possibilità di consegnare pacchetti da 10 pasti da poter conservare in frigorifero per una settimana mentre anche i menu stanno cambiando per considerare le diverse necessità caloriche e vitaminiche imposte dalla forzata quarantena».

Pasti a casa propria per i dipendenti, così la mensa è diffusa

E in Italia? L'esperienza di Mymenu, realtà che opera fra Milano e altre cinque città del Nord Italia (Brescia, Bologna, Modena, Padova e Verona) con oltre 500 ristoranti di fascia medio-alta, ci aiuta a capire come gli operatori stanno reagendo all’amergenza.

«Dagli utenti privati che ordinano tendenzialmente da casa - assicura il presidente e co-fondatore della società, Giovanni Cavallo - abbiamo avuto un'importante aumento di domanda mentre registriamo una crescita costante di contatti da parte di ristoranti ad oggi non affiliati, che ci contattano per cogliere quest'opportunità di cambiamento e digitalizzazione dei loro modelli».



L'impatto più importante si evidenzia però in ambito B2b, fra i clienti che lavorano come dipendenti o consulenti per grandi aziende beneficiando dell'accordo siglato con Mymenu.

«Sempre più persone sono a casa in modalità smart working – conferma Cavallo - e a queste persone, che in precedenza ordinavano il pasto dalle sedi di lavoro, offriamo la possibilità di riceverlo direttamente a casa o all'indirizzo richiesto, utilizzando la convenzione in essere. È un cambiamento che ci porta ad avvicinarsi a un modello di vera e propria mensa diffusa».

Il tutto osservando le prescrizioni anti-contagio dal ritiro dell'ordine alla sua consegna: il rider mantiene obbligatoriamente la distanza di sicurezza di almeno un metro dal personale del ristorante, senza entrarvi in contatto diretto, e fa lo stesso presso il domicilio del cliente, lasciando i sacchetti davanti all'uscio di casa.

Cosa cambia nelle dark kitchen aziendali

«Con l’esplosione dell'emergenza abbiamo assistito a un progressivo calo degli ordini: nella settimana pre-decreto c'era già stata una flessione, ma il momento di rottura è stato, ovviamente, il provvedimento che ha disposto la chiusura degli uffici». L’ammissione di Marco Mottolese, Ceo e cofounder di Foorban, uno dei primi “ghost restaurant” italiani (è attivo a Milano dal 2016) e pioniere assoluto del modello di negozio fisico all'interno di un'azienda (Amazon, dal dicembre 2017), è più che esplicita. Covid-19, insomma, ha cambiato forzatamente le logiche di processo e, nel caso specifico, ha imposto misure drastiche.