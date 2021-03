Consegne dell’ultimo miglio: da Abb e Amazon la tecnologia abilitante per flotte elettriche

2' di lettura

Abb e Amazon web services (Aws, la divisione digitale di Amazon) hanno stretto un accordo per realizzare un’infrastruttura basata su tecnologia cloud per la gestione in tempo reale delle flotte aziendali elettriche.

La piattaforma permetterà di ottimizzare la gestione dei veicoli e delle ricariche, sfruttando anche algoritmi di intelligenza artificiale, con strumenti a disposizione sia degli utilizzatori che del gestore della flotta.

Loading...

Il progetto si rivolge alle aziende delle filiere dell’ecommerce, della logistica e del noleggio di veicoli a breve e lungo termine.

Flotte, scatta l’ora «emissioni zero»

L’obiettivo delle due società è di sviluppare una tecnologia abilitante per la trasformazione delle flotte attuali in flotte di veicoli elettrici. L’accordo è strategico per Amazon in vista dell’aumento del traffico da consegne dell’ultimo miglio, conseguenza dell’accelerazione impressa dalla pandemia al mercato dell’ecommerce.

In funzione del boom delle vendite online e dell’aumento del numero di consegne, la mobilità e l’inquinamento dei centri urbani saranno messe sotto stress già nei prossimi anni. Sulla base di queste stime, diverse grandi metropoli hanno avviato piani per consegne a emissioni zero. Si muovono anche le aziende.