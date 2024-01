Consegne volanti fino a 100km di distanza

Jedsy è un drone che può effettuare consegne in volo autonomo su grandi distanze. Attualmente è usato in Svizzera per movimentare campioni biologici tra ospedali e in altri ambiti controllati, non è pensato per l’utilizzo commerciale “libero”. Questo vuol dire niente consegne a casa, ma in strutture che possono gestirne le necessità logistiche di attracco si può usarlo come mezzo rapido e, per il momento, immune dal traffico per trasportare generi di vario tipo. La sua autonomia di 100kg ne permette l’utilizzo su vari scenari e ha già tutte le certificazioni necessarie per funzionare e operare in Europa.

