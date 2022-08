Caro bollette, per la filiera del pomodoro il metano rincara di oltre il 1.000%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Rincari di oltre il 1.000% per il metano utilizzato negli stabilimenti che producono le conserve di pomodoro. Una situazione insostenibile per la filiera dell’oro rosso rappresentata dall’Anicav, L’Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali, che avverte «Rincari fuori controllo e speculazioni interne alla filiera mettono a serio rischio il comparto a causa dei costi di produzione del tutto fuori controllo».

Prima voce di costo

La bolletta energetica è diventata la prima voce di costo per Coppola, Pmi conserviera con 30 milioni di ricavi e il 75% della produzione esportata. «A luglio 2021 la bolletta del gas era di 83mila euro, quest’anno è schizzata a 508mila euro - dice Carmine Alfano, terza generazione dell’azienda di famiglia -. Per l’elettricità la bolletta è passata da 60mila a 170mila euro. Aumenti sconvolgenti perché in azienda abbiamo un impianto fotovoltaico che copre un terzo del fabbisogno». Una situazione difficile destinata a peggiorare. «Il nostro fornitore è in difficoltà a fissare i prezzi» aggiunge Alfano. Ci sono poi gli aumenti a doppia cifra per tutte le altre materie prime usate dall’azienda.

Interventi necessari

«È assolutamente necessario un intervento a tutela delle imprese da questa pericolosa deriva che presenta una evidente componente speculativa in special modo per quanto riguarda il caro bollette. Bene il credito d'imposta, ma non è sufficiente - spiega Giovanni De Angelis, Direttore generale di Anicav –. Questa situazione è impossibile da sostenere soprattutto se si considerano le evidenti difficoltà che avremo nel trasferire questi aumenti alla grande distribuzione».