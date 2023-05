Considerazioni finali Visco, Patuelli (Abi): «Rischiamo un deterioramento dei crediti». Scannapieco: «Servono riforme»

10:46 Conte, sul salario minimo Meloni fa orecchie da mercante

«Messaggio per il governo Meloni, che continua a fare orecchie da mercante. Secondo le considerazioni finali del governatore di Bankitalia Ignazio Visco il “salario minimo” risponde “a non trascurabili esigenze di giustizia sociale” in un contesto in cui “troppi, non solo tra i giovani, non hanno un’occupazione regolare o, pur avendola, non si vedono riconosciute condizioni contrattuali adeguate». La nostra proposta di legge per introdurre un salario minimo legale contro le paghe da fame arriva finalmente in Aula, alla Camera, il 23 giugno. Facciamoci sentire. Il 17 giugno saremo in piazza a Roma per dire #bastaviteprecarie”. Lo scrive sui social il leader M5s Giuseppe Conte.