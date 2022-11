Consigli d'autore e indirizzi da non perdere: lo stile secondo Anouska Hempel

Ascolta la versione audio dell'articolo

I SEGNI DISTINTIVI DEL MIO STILE Il total-black o total-beige attraversano le mie creazioni e i miei abiti. Colori con cui è facile vestirsi tutti i giorni, senza troppi pensieri. La parte divertente è mescolare le texture, poiché ogni tessuto ha una tonalità diversa. Se si tratta di hotel o di residenze private, direi che il mio stile è romantico: i progetti iniziano sempre dal pavimento, poi dai mobili e dall'illuminazione, che studio con grande attenzione perché è la parte più significativa di un ambiente, ne segna l'atmosfera. L'obiettivo è sentirsi bene e far stare bene le persone: se capita a te, ci deve essere qualcun altro là fuori nel mondo che si sentirà allo stesso modo.

LA MIA ICONA DI STILE La regina Elisabetta I, che ha reso l'Inghilterra prospera, dando vita alla “Golden Age”. Lei era unica per il modo in cui si vestiva, si comportava, parlava al suo popolo e anche per come è scomparsa: secondo alcuni storici, a causa dell'uso quotidiano di un cosmetico a base di piombo, utilizzato per sbiancare il volto.

“The Ermine Portrait”, che ritrae Elisabetta I d'Inghilterra, attribuito a William Segar. ©Courtesy Hatfield House

L'OGGETTO DA CUI NON MI SEPAREREI MAI Il tosaerba ! È nella nostra vita da anni ormai e molte volte ha viaggiato dalla campagna al centro di Londra, per non parlare delle miglia che ha percorso su e giù per i prati.