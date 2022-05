Consigli d'autore e indirizzi da non perdere: lo stile secondo Cecilia Alemani

Ultimamente sono nati tanti podcast dedicati alla storia di donne artiste. Il podcast The Great Women Artists è interessante perché invita autori e critici di oggi a rileggere l'opera di pittrici e scultrici del passato (www.thegreatwomenartists.com).

L'ULTIMA COSA CHE HO COMPRATO E AMATO

Un anello a forma di rana di Bernard Delettrez. Questa è un'altra delle mie passioni: visitare la sua boutique a Roma, in via Bocca di Leone. Tra rane, formiche, scarabei, ragni, mantidi religiose, labbra e altri frammenti anatomici, sembra di entrare in un quadro di Dalì! Il mio anello con la rana è smaltato in modo così intenso che sembra quasi pulsare (465 €, www.bernarddelettrez.com).

Anello in bronzo e smalto, BERNARD DELETTREZ.

IL REGALO PIÙ BELLO CHE HO FATTO DI RECENTE

La copia facsimile di Nadja, il romanzo autobiografico scritto dal surrealista André Breton (180 €, www.gallimard.fr).

“Nadja”, André Breton, Gallimard.

UN POSTO INDIMENTICABILE VISITATO DI RECENTE

São Paulo, con tutto il cemento che contraddistingue questa città. L'architetta italiana Lina Bo Bardi, che si era trasferita in Brasile dopo la Seconda guerra mondiale, lì ha disegnato edifici incredibili, come il MASP, Museu de Arte de São Paulo, progettato alla fine degli anni Cinquanta, che si solleva delicatamente da terra sospeso da bretelle rosse. Indimenticabile! (masp.org.br).

Il Museu de Arte de São Paulo, progettato da Lina Bo Bardi.

LA MIA STANZA PREFERITA

Tutte le stanze del nostro piccolo appartamento di New York nell'East Village, tranne il mio studio microscopico di 2x3 metri quadri, dove sono stata rinchiusa per due anni di pandemia e dove ho lavorato all'intera Biennale di Venezia.

SE DOVESSI LIMITARE LO SHOPPING A UN QUARTIERE DI UNA CITTÀ SCEGLIEREI

Soho è sempre un classico. Quando esisteva ancora mi piaceva andare da Opening Ceremony (purtroppo lo store ha chiuso durante la pandemia). Mi diverte tuttora Marni, che ha un bellissimo negozio, o Celine (www.marni.com; www.celine.com).

IL MIO SPAZIO VERDE PREFERITO

La High Line, a Manhattan. Confesso che lavoro lì, quindi sono di parte, ma penso sia uno degli spazi pubblici più innovativi creati negli ultimi anni. Quello che lo rende così speciale è il fatto di combinare tante esperienze e interessi diversi: ci sono i giardini disegnati da Piet Oudolf che sono la maggiore attrazione e che cambiano ogni mese con nuovi colori e fioriture. C'è poi l'architettura orizzontale concepita da James Corner Field Operation e Diller Scofidio + Renfro, un grande esempio di riutilizzo di una vecchia struttura industriale trasformata in un parco urbano. E, infine, l'esperienza dell'arte, che curo io, a sorprendere i visitatori che per lo più non si aspettano di vedere sculture, installazioni e murales per tutta la sua lunghezza. Ce n'è per tutti i gusti (www.thehighline.org).

IL MUSEO CHE TROVO PIÙ INTERESSANTE AL MOMENTO

La Tate Modern di Londra, che sa reinventarsi costantemente e offre una piattaforma incredibile agli artisti contemporanei, in particolare per i progetti realizzati nella Turbine Hall, come quello recente di Anicka Yi (fino al 24 luglio, Yi è in mostra con la sua personale Metaspore al Pirelli HangarBicocca, pirellihangarbicocca.org).

Un particolare di “Le Pain Symbiotique”, una delle opere in mostra a “Metaspore”, la prima personale di Anicka Yi in Italia, fino al 24 luglio al Pirelli HangarBicocca. Ph Agostino Osio. Courtesy Anicka Yi, Pirelli Hangar Bicocca

SE NON FACESSI QUELLO CHE FACCIO

Vorrei avere un food truck di cibo italiano a New York che chiamerei “Da Cecio”. Il menu consisterebbe di: zuppa di ceci, focacce e pizzette (mi sono specializzata in questo come molti durante la pandemia, con lievito madre e tutto il resto), pasta fredda, insalata di riso, pollo allo spiedo, porchetta, lasagna col ragù, tiramisù… Insomma, chiaramente fallirei dopo una settimana, perché a NY nessuno mangia “carbs”; ma resta comunque il mio sogno!