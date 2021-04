Consigli d'autore e indirizzi da non perdere: lo stile secondo il ceo di Lempertz

5' di lettura

SEGNI DISTINTIVI DEL MIO STILE Il mondo sta cambiando, così come il modo di vestirsi, quasi nessuno indossa più una cravatta. Nel passato ero molto influenzato dallo stile british e compravo tutto a Londra, negli ultimi anni è un po' cambiato, è ugualmente elegante, ma non più così formale. La mia icona di stile resta il mio bisnonno, che era lombardo, e ha portato in Germania il modo di vivere italiano. Faccio shopping soprattutto a Milano - poi sono spesso a Roma per lavoro e a Venezia per piacere - e tra i miei ultimi acquisti c'è un cappotto Loro Piana. Mi piace molto lo stile Armani, mia moglie, invece, indossa solo scarpe Ferragamo. Sono anche un grande ammiratore del mondo creato dai Prada, che sono clienti di Lempertz , perché la loro idea di stile ed estetica si interseca con il mondo dell'arte.

Cappotto modello Roadster LORO PIANA (4.100 €).

LA VISTA CHE MI ISPIRA La Patagonia, che conosco molto bene. Adesso mi trovo proprio qui, nella nostra isola sul Lago Calafquén, e dalle finestre di casa abbiamo la vista su un vulcano attivo. Ho viaggiato molte volte fra Cile e Argentina e tutto qui è più grande, più alto. Sono venuto per la prima volta nel 1973 per andare a conoscere la famiglia della mia futura moglie, facendo autostop e viaggiando in autobus, insieme a Bruce Chatwin. Ci eravamo incontrati a Londra e anche lui stava programmando di visitare la Patagonia, ma, a causa della crisi petrolifera, non era riuscito a trovare un volo. Ho trovato una soluzione e siamo partiti insieme, poi ognuno ha proseguito per conto proprio, ma ci siamo rincontrati più volte a Montevideo, Buenos Aires e in Patagonia. Ho viaggiato da solo attraversando la cordigliera verso l'Argentina, ai tempi non c'era una strada asfaltata ed è stato davvero emozionante. È un viaggio che ho ripetuto più volte, anche con un piccolo aereo. In generale, mi piace viaggiare da solo, alla scoperta di luoghi un po' segreti. Per esempio, di recente sono andato tre giorni a Santiago, alla ricerca del lavoro dei grandi architetti cileni Alejandro Aravena, Smiljan Radic e Mathias Klotz. Sono un grande ammiratore dell'architettura contemporanea e della scuola cilena in particolare, non è molto nota, ma è d'interesse internazionale.

Una vista della Strada dei Parchi, che attraversala parte cilena della Patagonia.

L'OGGETTO DA CUI NON MI SEPAREREI MAI La mia Porsche. Sono affezionato al brand perché un mio parente era il capo del suo racing team e anche mia madre le ha sempre guidate. Da ragazzo mi dicevo: “Un uomo deve guidare una Porsche, piantare un albero e fare un figlio”. È una battuta! Al momento ho una Boxster che ha 60 o 70 anni - sono davvero auto indistruttibili - e una Panamera, molto utile per trasportare i dipinti. Sono entrambe blu scuro, un colore che, secondo me, ne sottolinea meglio il design.

PORSCHE Panamera (a partire da 97.080 €).

UNA SCOPERTA RECENTE A Venezia, in un piccolo negozio nella via che collega piazza San Marco e calle Santo Stefano, ho trovato un coltello disegnato da Alvar Aalto negli anni Sessanta. È un modello difficile da reperire, con un bellissimo design, minimal e funzionale. Credo sia rimasto nel negozio per molto tempo, perché non era stato riconosciuto come pezzo di Aalto. Penso che il design scandinavo, per quanto riguarda gli arredi, sia il migliore del XXI secolo, ho tanti mobili in questo stile: due anni fa ho acquistato una bellissima sedia di Finn Juhl e anche qui in Patagonia, proprio adesso, sono seduto su una Y Chair di Hans Wegner.

L'OGGETTO CHE STO ADOCCHIANDO Uno specchio contemporaneo per il mio appartamento al Lido, sono ancora in cerca! Ne ho visto uno molto bello all'Harry's Bar, di Fratelli Barbini. L'ultimo oggetto che ho acquistato è invece una lampada Fortuny, sempre a Venezia.