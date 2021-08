Consigli d’autore e indirizzi da non perdere: lo stile secondo Emanuele Montibeller

Il lavoro architettonico Simbiosi realizzato ad Arte Sella dall'artista Edoardo Tresoldi, lo ritengo dotatissimo. E sempre assai ispirato.

Una vista dall'alto di “Simbiosi”(2019), il lavoro architettonico di Edoardo Tresoldi per Arte Sella. Foto Giacomo Bianchi.

E LA PROSSIMA CHE HO ADOCCHIATO

Una scultura di Antony Gormley che è assai eclettico, lavora l'acciaio con una perizia che pochi altri hanno. E non mi riferisco solo ai suoi angeli, le figure alate che lo hanno reso celeberrimo in Gran Bretagna e nel resto del mondo.

“Cumulate (BreatheII)” (2018), di Antony Gormley, lʼopera sarà in mostra in una grande personale dedicata allʼartista dal museo tedesco Schauwerk Sindelfingen fino al 24 aprile 2022.

UN POSTO INDIMENTICABILE VISITATO DI RECENTE

L'isola di Santa Maria in Sardegna, amo la sua natura selvaggia, la ricchezza della sua storia, il carattere del suo popolo. Trovo che ci siano collegamenti con il posto in cui vivo, e ormai le mie vacanze sono quasi sempre là.

IL PROSSIMO VIAGGIO

Il cammino di Santiago. Lo desidero da tanto tempo. Vorrei andare con i miei amici più cari. Sono un camminatore da lunghe distanze, mi piace incontrare altra gente sulla strada, parlare, vedere, andare avanti con lentezza, avendo la possibilità di approfondire la storia delle città di quella parte della Spagna.

I sentieri del cammino di Santiago.

IL PIÙ BEL REGALO CHE HO RICEVUTO

Due foto di Gabriele Basilico. Una rappresenta la basilica di S. Ambrogio, l'altra una fabbrica: poesia e forza sono sempre state le sue cifre, ha testimoniato con lirismo una fase di trasformazione delle nostre città come nessun altro.

I LIBRI SUL MIO COMODINO

Un grande classico della latinità come il De rerum natura di Lucrezio e Flower Power. Le piante e i loro diritti di Alessandra Viola, perché entrambi hanno come tema la natura. Il primo sul piano filosofico, il secondo affronta l'attualità climatica, la personalità quasi giuridica degli esseri viventi diversi dagli umani. Entrambi sono stati per me assai importanti e ricchi di rivelazioni.

“De rerum natura” di Lucrezio, a cura di Armando Fellin, UTET (13,30 €).

UN PIACERE A CUI NON RINUNCEREI MAI

Pranzare e conversare con gli amici. Sono un buongustaio, amo il buon vino, ma soprattutto mi piace intrattenermi a parlare con le persone alle quali sono legato, un'opportunità che è stata in questo periodo molto rara, a causa della pandemia. Spero che si possa tornare presto a quelle piacevoli abitudini.

L'ARTISTA CHE COLLEZIONEREI SE POTESSI

In questo momento mi affascina molto il lavoro di Ólafur Elíasson: sa leggere la realtà, le sue trasformazioni, ama la montagna. I suoi giochi di luce, le installazioni tra la neve e sulle vette sono sempre un passo avanti nel mostrare l'integrazione tra arte e natura, anche la più estrema.

IL MUSEO CHE TROVO PIÙ INTERESSANTE AL MOMENTO

Pensando all'Italia, Palazzo Strozzi a Firenze, per la qualità delle esposizioni che vi vengono organizzate negli ultimi anni. Andando oltre oceano, il New Museum of Contemporary Art di New York diretto da Massimilano Gioni, che è sempre attento alle novità soprattutto espresse dalle nuove generazioni di artisti di tante culture diverse. E poi ha una architettura così intrigante....

IL MIO SPAZIO VERDE PREFERITO

Uno dei miei preferiti è l'orto botanico di Padova, antichissimo, anche Goethe lo amava molto, rappresenta un'oasi da secoli nel centro storico patavino. L'altro è quello di Palermo, i suoi ficus sono un incanto. Fuori il caos, dentro la pace del verde e, distante un centinaio di metri, il mare: è il massimo.

Il giardino della biodiversità dell'orto botanico di Padova.

IL PROGETTO ARTISTICO, ON O OFFLINE, DA NON PERDERE AL MOMENTO

Il lavoro di Refik Anadol, artista turco che vive a Los Angeles, di cui apprezzo molto le architetture un po' oniriche.

Un momento dell'installazione e performance “Machine Hallucination”, di Refik Anadol all'Artec house di New York nel 2019.

SE NON VIVESSI IN TRENTINO, A BORGO VALSUGANA, VIVREI...

Lascerei le montagne soltanto per Ulassai, in Sardegna: i suoi tacchi di origine calcarea mi ricordano il Trentino, ci sono cascate a strapiombo, un panorama carsico, le grotte. Bellissima terra, la Barbagia, terra di libertà, che non si è mai sottomessa.

SE NON FACESSI QUELLO CHE FACCIO...

Se non fossi il direttore artistico di Arte Sella, la manifestazione di land art che ho contribuito a creare e far conoscere, sarei un architetto. E mi occuperei di natura e bio-sostenibilità (www.artesella.it).