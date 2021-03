Consigli d'autore e indirizzi da non perdere: lo stile secondo Fausto Puglisi La sartoria su misura a Milano, i souvenir di marmo da Napoli e i pendenti in corallo da Trapani. Ogni angolo d'Italia ispira il fashion designer. di Lisette Ribic

Il fashion designer Fausto Puglisi.

La sartoria su misura a Milano, i souvenir di marmo da Napoli e i pendenti in corallo da Trapani. Ogni angolo d'Italia ispira il fashion designer.

SEGNI DISTINTIVI DEL MIO STILE È un inno alla libertà individuale, la vertigine della messa in scena che dall'icona passa alla strada. Mi sento un narcisista urbano. Forse, però, i segni distintivi del mio stile sono gli orecchini, che alterno: innanzitutto, un pendente in corallo, comprato dall'orafo Platimiro Fiorenza, a Trapani; poi quelli in oro giallo (tassativo), con un diamante giallo comprati a Londra e un bellissimo cameo trovato a Napoli da un antiquario.

Ciondolo in oro e corallo, opera del Maestro Orafo Corallaio Platimiro Fiorenza.

LA MIA ICONA DI STILE Amo le donne forti: Nilde Iotti, la critica d'arte Lea Vergine, Sophia Loren, Kim Kardashian e la Regina Elisabetta, che ho sempre adorato, molto prima di The Crown, di cui ho visto tutti gli episodi. La mia passione per Queen Elizabeth, e la sua palette di colori, mi ha portato a scoprire Laurent Garigue, tra i fornitori dei sarti della regina: indescrivibili le sue stoffe, cady di pura seta, satin, tweed, mohair.

Il Manhattan Bridge visto da Brooklyn, zona Dumbo, New York.

LA VISTA CHE MI ISPIRA DI PIÙ Senza dubbio Manhattan, vista da Dumbo, e il Ponte di Brooklyn, come in C'era una volta in America. Quel punto nel mondo è il mio ritiro spirituale. Ogni volta che posso, attraverso il ponte a piedi, scendo percorrendo la “strada dei miracoli”, la chiamo così, e vedo lui, bellissimo, massiccio, il Ponte. Cammino e sogno.

L'ULTIMO PASTO CHE MI HA DAVVERO IMPRESSIONATO Adoro il cibo messicano, coreano e filippino, e tutto ciò che cucina Luca, il mio compagno. I miei due ristoranti preferiti a New York sono Cote, per la cucina coreana, e Flip Sigi, per quella filippina.

L'orologio Longines vintage anni Sessanta di Puglisi.

UN OGGETTO DA CUI NON MI SEPAREREI MAI L'orologio di mio padre, che non c'è più, ma è dentro di me e lo sarà per sempre. È il regalo che mia mamma gli fece quando si fidanzarono. Ha un valore magico per me. È un Longines anni Sessanta, che ho rivisto per caso al polso di uno dei protagonisti di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, con Florinda Bolkan e Gian Maria Volonté, uno dei miei attori preferiti. Aggiungo il mio portafortuna, la riproduzione di una moneta greca acquistata, insieme a Marco, il mio migliore amico, al mercato di Ortigia: secondo me il posto più bello d'Italia.