Consigli d'autore e indirizzi da non perdere: lo stile secondo Gherardo Felloni

Uno degli abiti in organza riciclata della collezione couture di TOMO KOIZUMI. (COURTESY TOMO KOIZUMI)

UN CAPO O ACCESSORIO MODA CHE CONSIDERO “ARTE” Il modello Belle Vivier , un'icona senza tempo. Le décolleté con fibbia che Catherine Deneuve ha reso celebri indossandole nel film Belle de jour di Luis Buñuel del 1967. Ma anche un abito couture del designer giapponese Tomo Koizumi .

Sling back Belle Vivier, in nappa con fibbia in metallo, ROGER VIVIER (690 €). (COURTESY ROGER VIVIER)

UNA SCOPERTA RECENTE La città di Doha, dove sono andato perché ero nella giuria del Fashion Trust Arabia, organizzazione no profit che premia i talenti emergenti della regione MENA (Middle East/North Africa). Una doppia scoperta, direi. La città, in grande sviluppo, con musei molto interessanti, in particolare dal punto di vista architettonico, firmati da nomi come Jean Nouvel (National Museum of Qatar) e I.M. Pei (Museum of Islamic Art). E anche il franco-sudanese Abdelgarder El Tayeb, vincitore del Franca Sozzani Debut Talent Award: a parte la sua bella collezione, ha referenze che spaziano dalle tradizioni della sua Africa e dal savoir-faire artigianale alla cultura pop.

L'OPERA D'ARTE CHE AVREI VOLUTO CREARE Tua (Portrait of Dolly Parton after Palma il Vecchio and Ambrosius Bosschaert) di Francesco Vezzoli, stampa a inchiostro su tela battuta all'asta a 245mila dollari. Amo le icone che integra nei suoi ritratti, il modo in cui la cultura popolare viene elevata a ispirazione e diventa arte.

L'ARTISTA CHE COLLEZIONEREI SE POTESSI Colleziono autori diversi, ma in linea con la mia visione estetica. Tra le opere, Superficie bianca di Enrico Castellani, un olio su tela di Victor Vasarely, Due Martelli dello svizzero Nicolas Party, che forse è l'artista vivente che preferisco. Ma, se non avesse quotazioni irraggiungibili, mi piacerebbe acquistare un Uovo di Lucio Fontana, color rosa.

Acqua di Colonia Zagara Zuma, PROFUMI ZUMA (26 €).

L'ULTIMA MIA CREAZIONE La borsa Viv' Choc, di cui sono molto orgoglioso. Nasce in vitello naturale, poi realizzata anche in colori come il blu elettrico, non facili da trovare nella pelle. Ho aggiunto anche nuove varianti, 20 pezzi con ricami fatti a mano e ispirati al caleidoscopio. Sono modelli preziosi, credo molto nell'unicità.