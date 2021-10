Consigli d’autore e indirizzi da non perdere: lo stile di Isabelle Stanislas

Sono molti. Il Mercer a New York, perché lì mi sento a casa. Villa d'Este sul lago di Como per la sua vista, che rende il tempo sospeso e fa sentire come se non ci fosse altro al mondo. Il Selman a Marrakech: amo il connubio armonico tra Oriente e Occidente che si respira lì. Il Domaine des Etangs a Massignac, in Francia, un castello del XII secolo dove immergersi nella storia e in una quiete quasi irreale e serena. Beresheet, sull'orlo del Ramon Crater, a 800 metri nel deserto del Negev, in Israele, che invita alla meditazione e il cui nome, non a caso, deriva da Be-Reshith, “in principio”. E poi il Chiltern Firehouse, a Londra, anche per prendere un cocktail, organizzare una festa o fermarsi a lavorare: la sua architettura d'interni è super interessante.

Il bar dell'hotel Selman, a Marrakech.

LE PERSONE DI CUI MI FIDO PER IL MIO BENESSERE PERSONALE

Ambre Boukebza, insegnante di yoga che ha creato la linea di abbigliamento Mahala Essence Collection, in stile sporty e comfort, che si trova anche a Le Bon Marché a Parigi. Nella sua casa a Comporta, in Portogallo, si pratica il Mahala Yoga, una combinazione tra danza e yoga che amo molto. Almeno due volte all'anno non mi perdo i suoi ritiri.

I MIEI SITI E LE APP PREFERITE

Decisamente AD Daily e Net-A-Porter.