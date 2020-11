Consigli d'autore e indirizzi da non perdere: lo stile secondo Luis Laplace In atelier, lampade modulari e ceramiche. In camera, veri e propri santuari relax. L'architetto mixa spirito mediterraneo e ispirazioni introspettive di Paolo Briscese

L'architetto Luis Laplace.

In atelier, lampade modulari e ceramiche. In camera, veri e propri santuari relax. L'architetto mixa spirito mediterraneo e ispirazioni introspettive

4' di lettura

I SEGNI DISTINTIVI DEL MIO STILE Il modo in cui vesto è influenzato dai luoghi in cui ho vissuto e che mi hanno maggiormente impressionato: Argentina, Messico, Minorca. D'estate amo indossare capi comodi, fibre naturali e colori che rimandano al mio amato Mediterraneo. Finite le vacanze, mi riapproprio di uno stile sartoriale con un tocco contemporaneo: adoro la maison romana Brioni, mi piace la sua eleganza impeccabile, ma disinvolta, in perfetto stile italiano.

Una scultura in gesso, acquistata da Paul Bert Serpette, a Parigi.

LA MIA ICONA DI STILE Porfirio Rubirosa, il latin lover per eccellenza, che ha ispirato Ian Fleming per il personaggio di James Bond. Senza dubbio è una delle figure più iconiche del XX secolo: tra le sue conquiste, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth, Veronica Lake, Kim Novak e Zsa Zsa Gábor. Un'icona d'altri tempi, appartenente a un immaginario di sfarzo, energia vitale e dissolutezza ormai perduto (per un ritratto interessante del personaggio, Gli Antipatici di Oriana Fallaci).

Loading...

Giacca monopetto, in lana con due bottoni, reversa dente e fodera a righe regimental, BRIONI (2.650 €).

L'ULTIMO CAPO AGGIUNTO AL MIO GUARDAROBA Espadrillas Rivieras di ogni colore; d'estate ne sono letteralmente ossessionato. Divenute celebri sulla famosa Costa Blanca, in Spagna, durante gli anni Cinquanta, le Rivieras sono ancora oggi l'emblema della semplicità e dell'eleganza: un classico che sa essere contemporaneo e che associo al relax e alla comodità.

Il museo Chillida Leku, a San Sebastián.

L'ULTIMA COSA CHE HO ACQUISTATO Un paio di mani di gesso, trovate al mercatino delle pulci di Paul Bert Serpette, a Parigi, uno dei più entusiasmanti mercatini dell'usato della mia città. Ho anche adocchiato una sospensione in vetro e corda realizzata in Italia, negli anni Venti: sarà il mio prossimo acquisto.

LA VISTA CHE MI ISPIRA MAGGIORMENTE Da architetto, mi emozionano i sotterranei di un edificio, come le Catacombe di Parigi. Qui è possibile rintracciare le fondamenta e l'anima, svelare i segreti e cogliere la visione di chi ha progettato la struttura; è la sfida a trovare la luce attraverso le ombre e il buio.