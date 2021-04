Consigli d'autore e indirizzi da non perdere: lo stile secondo Patrick Reymond

4' di lettura

I SEGNI DISTINTIVI DEL MIO STILE Una cintura morbida in pelle, semplicissima, senza fibbia, ma con un foro in cui far passare la striscia per chiuderla. L'ho trovata per caso in un piccolo negozio a Tokyo, anni fa, e la uso sempre. È super minimal e non è firmata. Un altro segno distintivo è il mio orologio: disegnato da Shigeru Uchida per la maison svizzera Pierre Junod.

“Kaleidoscope”(2001) di Olafur Eliasson, al Palazzo d'Inverno del Principe Eugenio di Savoia, a Vienna, nel 2015.

LA MIA ICONA DI STILE Shigeru Uchida, il mio maestro di design, di cui ho molto ammirato il senso estetico e la creatività. È stato lui a disegnare alcuni memorabili negozi per Issey Miyake e Yohji Yamamoto. Sono stato suo alunno e, in seguito, abbiamo anche lavorato insieme; purtroppo è mancato quattro anni fa. Mi ha profondamente influenzato e ispirato, ma, come icone di stile, non posso non citare anche il cantautore francese Jacques Dutronc e Marcello Mastroianni.

Nirva Furniture (1981), UCHIDA DESIGN.

LA VISTA CHE MI ISPIRA Sono fortunato, perché la vista che mi ispira è fuori dalla finestra del nostro atelier: il lago di Bienne, in Svizzera. Insieme a Aurel Aebi e Armand Louis, i miei due soci di Atelier Oï , abbiamo ristrutturato un vecchio motel a La Neuveville, che ora è diventato Moïtel, la nostra sede. Io vivo proprio qui accanto. L'acqua del lago è una grande ispirazione: la luce, la mobilità, il cambiamento continuo, sensazioni che sono anche alla base del nostro ultimo lavoro per WonderGlass , una collezione, in edizione limitata, di sculture di luce in vetro, che abbiamo chiamato Gaïa.

L'orologio disegnato da Shigeru Uchida per PIERRE JUNOD.

UN OGGETTO DA CUI NON MI SEPAREREI MAI Il mio plettro: sì, quel piccolo oggetto che serve per accordare e suonare una chitarra. Ce l'ho sempre in tasca. Perché suono appena ho un momento libero, anche in viaggio. Mi è capitato di farlo a Milano, in qualche festa per il Salone del Mobile, e a Tokyo, dove suono con amici nei jazz club. Forse quel piccolo oggetto sempre in tasca è anche un portafortuna, un talismano.

IL LIBRO SUL COMODINO Zen and the japanese culture di Daisetz T. Suzuki (in Italia, il volume è pubblicato da Adelphi, con il titolo Lo Zen e la cultura giapponese).