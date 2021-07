Consigli d’autore e indirizzi da non perdere: lo stile secondo Pierre Lagrange

IL CAPO CHE CONSERVO DA TRAMANDARE

La mia giacca da smoking in velluto. Huntsman, ovviamente.

Giacca in velluto, HUNTSMAN (2.250 £).

I MIEI SITI E LE APP PREFERITE

Al mattino guardo le notizie sull'app del The New York Times, ma la mia lettura preferita del fine settimana è sempre il Financial Times Weekend, How To Spend It compreso. Altri siti che consulto spesso e volentieri sono: Judith Benhamou Huet per l'arte, 1stDibs per mobili, oggetti per la casa e gioielli, Soundcloud per la musica.

L'ULTIMA COSA CHE HO COMPRATO E AMATO E LA PROSSIMA CHE HO ADOCCHIATO