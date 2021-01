Consigli d'autore e indirizzi da non perdere: lo stile secondo Tata Harper Ama la moda responsabile e l'upcycling. La ricerca dell'equilibrio con la natura è un processo quotidiano per l'imprenditrice, pioniera del beauty sostenibile. di Mariangela Rossi

Un ritratto di Tata Harper. L'imprenditrice di origine colombiana, con un background da ingegnere industriale, ha dato vita nel 2008 al suo brand di skincare completamente naturale.

5' di lettura

I SEGNI DISTINTIVI DEL MIO STILE La moda, per me, è una forma importante di espressione. La amo molto e l'avrei studiata, se non fossi approdata all'ingegneria industriale. La trovo così divertente, mi piace scoprire nuovi designer e giocare con i colori e con le texture. Ancora più importante, cerco di trovare brand che riflettano i miei valori: quelli che implementano filiere di fornitura socialmente consapevoli, che garantiscono l'empowerment delle donne offrendo opportunità e che si assumono la responsabilità del loro impatto ambientale.

LA MIA ICONA DI STILE Ho molto rispetto per Stella McCartney. Sta facendo evolvere l'industria della moda, sono stata molto fortunata a collaborare con lei per diverse stagioni. La ammiro non solo per aver adottato misure significative per ridurre l'impatto ambientale, ma anche per il suo impegno nel promuovere validi standard di lavoro e per proteggere i diritti umani in tutti gli aspetti della sua attività.

UN OGGETTO DA CUI NON MI SEPAREREI MAI Il mio planner astrologico, con i transiti planetari. Il modo migliore per registrare le riunioni e le cose da fare, oltre che per fissare a punti ciò che spero accada nella mia vita.

L'ULTIMO OGGETTO CHE HO ACQUISTATO E APPREZZATO Un materassino termico con pietre preziose. Combina luce infrarossa e rossa, i cui raggi penetrano in profondità, a pietre naturali, campi elettromagnetici pulsati (PEMF) e ioni negativi. Allevia lo stress e le tensioni muscolari, aumenta la flessibilità delle articolazioni e dona una piacevole sensazione di relax.

Orecchino singolo in argento dorato, Charlotte Chesnais (354 €).

E QUELLO CHE STO ADOCCHIANDO Sto sempre attenta alle creazioni della designer di gioielli Charlotte Chesnais. Ha appena lanciato un nuovo orecchino singolo d'oro, bello ed essenziale come una scultura.