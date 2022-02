Consigli d’autore e indirizzi da non perdere: lo stile secondo Thomas Girst

Vernon Subutex di Virginie Despentes, mi ha portato in posti che non sapevo esistessero. Lo stesso vale per Il secondo sesso di Simone de Beauvoir.

“Vernon Subutex” vol 1, Virginie Despentes (25 €).

IL PRIMO SITO O APP CHE GUARDO AL MATTINO

Non sono sui social, mai avuto né Facebook, né Instagram. Penso che siano per lo più malvagi e soddisfino i nostri peggiori istinti. Controllo la mail di lavoro prima delle sei ogni mattina. Non potrei vivere senza il New York Times, il New Yorker e quel fantastico sito web chiamato Arts & Letter Daily che dal 1998 scansiona internet per trovare tre articoli degni di nota che non scoverei mai da solo.

L'edizione online del New Yorker.

NEL MIO FRIGO NON MANCA MAI

Il mio cocktail preferito durante la pandemia è stato Horse's Neck, per il quale serve l'Angostura Orange Bitter, che ora ha un posto d'onore nel frigorifero. E i cetrioli. Li adoro con un pizzico di sale, sopra delle fettine di formaggio disposte sulla metà croccante di una baguette imburrata.

UNA SCOPERTA RECENTE

Seinfeld, su Netflix, è un vero piacere. È incredibile come l'umorismo sofisticato non abbia una data di scadenza. Su una nota più cupa, la ricerca di Adrian Zenz sulle violazioni dei diritti umani in Cina.

LA STANZA PREFERITA DELLA MIA CASA

Il bagno degli ospiti ha delle piastrelle rosse e bianche, uno specchio finlandese con un'antica cornice scheggiata, le pareti rosso scuro e opere d'arte di Neo Rauch e di sua moglie Rosa Loy. Adoro l'incisione Fontana proprio accanto al water. C'è anche un dipinto a olio del grande Timothy Phillips, che mi è piuttosto caro. Per diversi anni, a partire dal 1949, fu assistente di Salvador Dalí a Port Lligat, lavorando sugli sfondi di – come disse – “parti minori di dipinti minori” dell'artista. Quando l'ho intervistato poco prima della morte a Toronto nel 1999, mi ha regalato una sua piccola natura morta di cui faccio tesoro.

L'ULTIMO CAPO DI ABBIGLIAMENTO COMPRATO

Un fantastico abito di flanella grigio che ho comprato a ottobre di Ray, un sarto italiano che fa abiti su misura e gestisce la sua attività esclusivamente da un piccolo negozio a Como. Mi ci sono imbattuto passeggiando durante il Concorso d'Eleganza Villa d'Este. Non ho mai apprezzato tanto una conversazione con un couturier come in quell'occasione (la prossima edizione del Concorso d'Eleganza è dal 20 al 22 maggio 2022).

IL LIBRO CHE HO SUL COMODINO

In questo momento: Dioniso: mito e culto di Walter F. Otto del 1933; un'edizione tedesca delle Poesie erotiche di Goethe che ho comprato nella sua casa museo a Weimar; Sex on Show. Seeing the Erotic in Greece and Rome di Caroline Vout. Se scavo più a fondo, trovo l'intelligente studio di Eva Illouz Il capitale sessuale, le lettere d'amore di Balthus ad Antoinette de Watteville del 1928-1937, l'ultimo romanzo di Jean-Philippe Toussaint, una nuova traduzione di una novella che Gustave Flaubert scrisse da adolescente e un'enorme monografia su Saâdane Afif inviatami dall'artista. Ma è la punta dell'iceberg. Ho quattro torri di libri, giornali, riviste sempre sul punto di crollare.

“Poesie Erotiche”, Goethe, SE (16,50 €).

IL PROGETTO ARTISTICO DA NON PERDERE

Le mostre del Prix Marcel Duchamp, a Parigi, e del Preis der Nationalgalerie, a Berlino. Penso che i finalisti siano tutti vincitori, e lo dico anche se quelli per cui tifavo non si sono portati a casa il premio. Giudicare nelle arti è sempre un'impresa piuttosto crudele.

SE NON VIVESSI A MONACO, VIVREI A…

Lacoste, Tokyo, Parigi, Londra.