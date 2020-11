Consigli d'autore: lo stile secondo Francis Kurkdjian

La prima eau de Cologne della storia. È per lo più una miscela di agrumi, fiori d'arancio e note verdi. La vera innovazione è che la versione originale, Aqua Mirabilis, aveva proprietà medicinali. Composta interamente da ingredienti naturali, serviva, sorseggiandola, per migliorare la digestione e curare vari disturbi. Ne ho tratto ispirazione per la mia Aqua Universalis .

IL PRIMO CHE HO INDOSSATO

Carven Vetiver, era un regalo di mia madre. Avevo 14 anni. Mi ha aperto un mondo. A 15 anni, ho deciso di diventare un creatore di fragranze, nonostante non conoscessi questa professione.

Il profumo L'Homme À la rose, Francis Kurkdjian.

L'ULTIMO CHE HO CREATO

L'Homme À la rose, un'eau de parfum floreale, esaltata da note di fondo legnose e ambrate. È la mia libera interpretazione della rosa, per lo più presente negli accordi al femminile, ma in questo caso per gli uomini. Mi piace dar loro l'opportunità d'indossare un fiore come la rosa.

Un'opera dell'artista JR all'interno della mostra collettiva in programma fino al 31 gennaio 2021, al Watari-Um, Watari Museum of Contemporary Art, a Harajuku, Tokyo.

SE DOVESSI LIMITARE LO SHOPPING AL QUARTIERE DI UNA CITTÀ

Sceglierei Harajuku a Tokyo. Mi piacciono le sue strade animate, le boutique contemporanee, i negozi tradizionali. Ma anche la sua architettura e i luoghi di cultura, come il Watari-Um, il museo di arte contemporanea, progettato da Mario Botta, che ospita mostre d'avanguardia.

I LIBRI SUL MIO COMODINO IN QUESTO MOMENTO

The Glass of Fashion di Cecil Beaton, Aphorisms di Oscar Wilde e Gio Ponti. Loving Architecture di Maristella Casciato e Fulvio Irace.

L'ARTISTA CHE MI PIACEREBBE COLLEZIONARE SE POTESSI

Rothko. Lo amo particolarmente per il suo lavoro con i colori. Non ho ancora potuto acquistare una delle sue opere, ma ho creato una parete di luci al neon, una sorta di reinterpretazione della sua arte, con toni astratti e luci che cambiano a seconda dei miei desideri.

SE NON VIVESSI A PARIGI, VIVREI…

Non in una città, ma su una barca nel Mediterraneo. Dal mare, la vista non è mai la stessa, cambia la luce e si riesce sempre ad avere nuove prospettive. E poi, circondati dall'acqua, il senso di libertà è immenso, con la possibilità di ancorare e fermarsi ovunque.

Il teatro dell'Opéra di Parigi.

SE NON FACESSI CIÒ CHE FACCIO…

Per un po' ho sognato di diventare l'Étoile dell'Opéra di Parigi, poi di fare l'archeologo. Ma la mia vera strada, l'ho sempre saputo, era questa.