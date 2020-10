Consigli d'autore: lo stile secondo Hugo Wilson Adora il Rinascimento italiano e ha lo stesso sarto da quasi vent'anni. L'artista britannico racconta il suo modo di muoversi tra shopping, sport e cucina di Silvia Anna Barillà

Hugo Wilson, foto di Peter Mallet.

4' di lettura

IL SEGNO DISTINTIVO DEL MIO STILE In generale, preferisco vestirmi in modo pratico, a meno che le circostanze non richiedano un dress code elegante.

L'ARTISTA CHE COLLEZIONEREI SE POTESSI Il pittore e incisore olandese Hendrick Goltzius, vissuto a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento, rappresentante del Manierismo. Mi piacerebbe avere una raccolta dei suoi disegni (una selezione di opere dell'artista è in mostra alla National Gallery of Canada fino al 15 novembre, nell'esposizione Beautiful Monsters in Early European Prints and Drawings, 1450−1700).

L'ARTISTA CHE MI HA ISPIRATO Ce ne sono troppi per individuarne uno solo, ma nella mia arte c'è un chiaro riferimento alla classicità e ai maestri del Rinascimento (nel cinquecentesimo anniversario della morte di Raffaello Sanzio, genio indiscusso dell'arte rinascimentale, fra le tante mostre, apre il 30 ottobre, alla Galleria sabauda di Torino, La fortuna di Raffaello nelle collezioni dei musei reali . Sempre a ottobre esce, per i tipi di Enrico Damiani editore, un gustoso libro di Stefano Zuffi che intreccia il racconto dell'esistenza di due geni, lontani e vicinissimi, Eterni ragazzi: Raffaello e Mozart, due vite allo specchio, Edea).

IL PRIMO SITO CHE GUARDO AL MATTINO Mi piace informarmi leggendo le ultime notizie sul sito della BBC.

LA MIA APP PREFERITA Senza dubbio Instagram (l'account dell'artista è @hugowilsonstudio). Parlando di bellezza, mai senza… I boxer lunghi. La mia icona di stile L'attore inglese David Niven, che ha portato l'eleganza British a Hollywood (sull'app Stitcher, il podcast David Niven. Soldier Turned Movie Star ne ripercorre vita e carriera).