Consigli e indirizzi da non perdere: lo stile secondo Rossella Colombari

Pilates Suite Brera, a Milano, sono lì alle sette di mattina per un risveglio del corpo e delle endorfine fantastico.

L'ULTIMO PASTO CHE MI HA IMPRESSIONATA

Un pranzo a La Ciau del Tornavento a Treiso (Cuneo), cucina fantastica che unisce tradizione piemontese e ligure lungo la Via del Sale che per secoli è passata in quelle terre. Per un lungo weekend in Alta Val Badia, cena alla stube La Siriola al Ciasa Salares, a San Cassiano. Tanto per dire, nella Nodla Chocolate Room ci sono 120 qualità di cioccolato da ogni parte del mondo.

LA STANZA PREFERITA DELLA MIA CASA

È la casa stessa, è l'idea di rielaborare lo spazio e di acquistare e inserirvi un oggetto architettonico o di design. Sulla qualità del mio spazio non transigo, l'ho addirittura messo in chiaro con mio marito, Ettore Molinario, straordinario collezionista di fotografia e non solo, Mol-come Mollino ed è già un programma. “O mi fai fare una casa bella come dico io, o non ti sposo”, gli ho detto. L'ho sposato.