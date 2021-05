Consigli e indirizzi da non perdere da una delle make up artist più note al mondo

Una vista del lago Delsjön, in Svezia.

LA VISTA CHE MI ISPIRA I paesaggi della Svezia. Ogni volta che torno a fare visita alla mia famiglia, ripenso a quanto è magica come destinazione.

L'olio detergente Light Work, PAI SKINCARE (38 €).

L'esfoliante The Strawberry Rhubarb Dermafoliant, EMINENCE ORGANIC SKINCARE (48 $).

LA MIA BEAUTY ROUTINE Testo molti prodotti di vari marchi, ma ci sono alcuni essenziali a cui torno sempre. Mi piace rimuovere il trucco con Light Work Rosehip Cleansing Oil di Pai, alla rosa canina andina. The Strawberry Rhubarb Dermafoliant di Eminence è un esfoliante delicato, ideale da applicare prima del trucco. Come creme idratanti, amo Rose Day Cream del brand tedesco Dr. Hauschka e The Rich Cream di Augustinus Bader. Mi concedo spesso la maschera The Honey Mud di May Lindstrom, che lascia immediatamente la pelle più luminosa e compatta.

Vital Skin Foundation Stick, WESTMAN ATELIER (72 € su www.beautyaholicshop.com).

I PRODOTTI CHE TENGO A PORTATA DI MANO PER IL MAKE-UP Mi piace cambiare, ma ho dei punti fermi. Della mia linea Westman Atelier, a base di principi attivi e di formulazioni non tossiche, indosso due tonalità di Vital Skin Foundation: soffro di rosacea, quindi volevo un prodotto che nascondesse, ma anche curasse il rossore con attivi lenitivi e nutrienti, come la fitosfingosina e l'olio di cocco. Face Trace e Lit, per un tocco di luce naturale, Cheeks in Chouchette è il blush per un bagliore color pesca, Lip Suede ha varie tonalità con cui personalizzare il colore delle labbra. E poi devo avere le sopracciglia perfette ogni giorno e uso Brow Sculptor di Tom Ford ( www.westman-atelier.com , in Italia in vendita anche su www.beautyaholicshop.com ).

L'esterno della Rescue Spa di New York.

LE PERSONE DI CUI MI FIDO PER IL BENESSERE PERSONALE David Mallett, a New York, per il colore ai capelli, di cui si occupano sempre Lionel e Anthony. Le mie super facialist sono Anastasia Achilleos, fondatrice dell'omonimo Method; Joanna Czech, per un glow perfetto; Georgia Louise che si divide tra New York e Los Angeles, e Danuta Mieloch di Rescue Spa, a New York. Mi affido anche a Taryn Toomey di The Class per il mio allenamento abituale: unisce un mix benefico di cardio e forza al reset mentale, con una playlist molto accurata.

L'app botanica PictureThis.

I MIEI SITI WEB E LE APP PREFERITE Tra le app, The Plum Village, per la meditazione guidata, e PictureThis, che mi aiuta a identificare e approfondire la conoscenza di piante e fiori. Scandinavian Design è un ottimo sito d'ispirazione per gli arredi e il décor della casa in quello stile.