Consigli su misura per personalizzare le decorazioni dell’albero

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Gli addobbi della tradizione, magari tramandati, come le palline in cristallo e i piccoli charm, ma anche le calde luci gialle, la cesta dei regali, i festoni. Comporre l'albero di Natale è un rito che si perpetua e si rinnova: più dell'80% degli italiani ne ha almeno uno in casa. Circa 3 famiglie su 10 optano per un abete vero, ma gli alberi finti nel tempo hanno saputo distinguersi con un'offerta che grazie agli effetti real touch riesce a replicare non solo le sembianze degli alberi veri, ma anche l'effetto tattile.

Se l'albero è la base creativa, ci sono molti modi per personalizzarlo, dai più classici alle soluzioni implementate dalla tecnologia. Partendo dal basso, cresce l'attenzione nei confronti delle basi, spesso trascurate. Esistono veri e propri “piedistalli” su cui posizionare l'albero, con ingressi universali, dagli stili e forme diversi: semplici tronchi, cervi dorati, babbi Natale o con bastoncini di zucchero. O giocose soluzioni come i trenini a batteria che percorrono il tragitto su rotaia, da sistemare a fianco all'immancabile cesta per i doni.

Loading...

Vetro, legno, cristallo ma anche resina, ceramica e ferro sono alcuni dei materiali impiegati per le decorazioni: dalle classiche palline agli charm, i cuori, i fiocchi, fino alle forme più estrose come peperoncini e pupazzi, o gloss da indossare e da appendere. E poi pezzi da posizionare a fianco all'abete, come lo schiaccianoci che si muove, suonando il tamburo. Musica e luci hanno un ruolo importante e talvolta vanno all'unisono: sul mercato sono disponibili luci a Led intelligenti che propongono milioni di colori al secondo, muovendosi al ritmo della musica, magari proprio di una playlist natalizia. Infine, è importante non trascurare l'atmosfera: candele ed eau de parfum natalizi ricreano i sentori di un bosco anche in città, è sufficiente scegliere l'aroma giusto. Come “magia del camino”, per un'esperienza sinestesica, la chiave del Natale.