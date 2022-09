Consigli di moda e indirizzi di arte e design: lo stile secondo Alexa Chung

UNA SCOPERTA RECENTE

La maglieria fatta a mano, in fibre organiche e in colori che richiamano le caramelle, di Nong Rak, il marchio della coppia thai-americana Cherry W. Rain e Home Phuangfueang, che ha iniziato vendendo capi vintage (completo in mohair maglia e pantaloni a 562 dollari).

UN CAPO CHE MI PIACEREBBE TRAMANDARE

Preferisco dire che cosa darei via volentieri. I pantaloni da jogging mi stanno male, così come i cappellini da baseball. È come se alcuni oggetti sapessero che sono intrinsecamente antisportiva e si rifiutassero di essere indossati!

UN CAPO O UN ACCESSORIO CHE CONSIDERO ARTE

La borsa a bauletto Louis Vuitton di Frank Gehry, che mi soffermo spesso a guardare (creata nel 2014, allora in vendita a 3.400 euro, oggi si trova in asta o in siti di vintage luxury, ndr).

L'ULTIMA COLLEZIONE MODA CHE HO DISEGNATO

Collaboro con Barbour da diversi anni e la partnership mi dà molte soddisfazioni. La nostra collezione primavera-estate 22 è ispirata all'immaginario anni Novanta dei cantanti che, durante i festival, indossavano l'anorak. Amo contribuire con un'attitudine rock and roll e un po' di humour a un marchio storico legato allo stile country britanni.

Un raincoat della capsule firmata da Alexa Chung per BARBOUR (790 €)

E QUELLA DI ALTRI CHE HO PIÙ APPREZZATO

Durante l'ultimo Fashion Trust Arabia, a Doha, uno stilista si è davvero distinto e ha messo d'accordo tutti noi della giuria: il franco-sudanese AbdelGader El Tayeb, di El Tayeb Nation. Adoro quanto sono colorati e onesti, oltre che unici, i suoi disegni. Ma anche il marchio di occhiali da sole Port Tanger, con le sue montature giocose (occhiali da 290 dollari).

Alexa Chung al Fashion Trust Arabia. © Courtesy Fashion Trust Arabia.

IL REGALO PIÙ BELLO CHE HO FATTO DI RECENTE

Ho organizzato una cena di compleanno per il mio ragazzo, a tema cowboy, solo una settimana dopo aver cambiato casa. Quindi ho dovuto improvvisare, trascinare la mia scrivania verso un tavolino, coprirla con metri di tessuto a quadretti avanzato e nascondere il tutto con fogliame e candele. Disordinato, ma molto divertente.

E QUELLO CHE HO RICEVUTO

Il mio amico Christopher Niquet (fashion editor, ndr) mi ha inviato un profumo da lui creato con Régime des Fleurs: Rock River Melody ha note fresche, verdi e di bergamotto (eau de parfum da 75 ml a 225 dollari).

L'eau de parfum Rock River Melody, RÉGIME DES FLEURS (75 ml, 225 $).

SE DOVESSI LIMITARE LO SHOPPING AL QUARTIERE DI UNA CITTÀ, SAREBBE...

Brooklyn. Mi piace molto andare alla ricerca di pezzi vintage e lì ci sono un sacco di tesori e sorprese da scovare.

I LIBRI SUL COMODINO

Slouching Towards Bethlehem, una raccolta di saggi del 1968 di Joan Didion che descrive le sue esperienze in California in quegli anni, edito da Farrar Straus & Giroux. E poi Look Again del fotografo David Bailey e due autobiografie di Anjelica Huston, A Story Lately Told e Watch me, editi da Simon & Schuster.

“Watch me”, autobiografia di Anjelica Huston edita da Simon & Schuster.

IL MIGLIOR SOUVENIR CHE HO PORTATO DA UN VIAGGIO

Ho trovato un dipinto in un piccolo negozio di antiquariato in Belgio… e faccio finta che sia un vero Picasso.

UN PIACERE A CUI NON SAPREI RINUNCIARE

Il burro, ma di qualità eccellente.

SE NON ABITASSI A LONDRA, VIVREI A…

New York. Mi sento ancora newyorkese. Mi piacerebbe vivere anche a Parigi, a Roma, a Hydra, a Los Angeles, a Città del Messico. Ovunque, per un po' di tempo.

SE NON FACESSI QUELLO CHE FACCIO...

Penserei a come trovare un modo per fare nuovamente ciò che sto facendo.