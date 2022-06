Consigli social per attrarre nuovi turisti d’origine cinese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con la grande stagione turistica ormai alle porte, ci sarà un grande assente. Un Paese che da solo fa più abitanti di tutte le Nazioni europee messe assieme. Ebbene sì, anche quest’anno i cinesi resteranno all’interno dei loro confini, alcuni persino dentro le loro stesse case, visto il continuo susseguirsi di lockdown locali.

La loro assenza però non sarà totale, infatti ci sono decine di migliaia di persone di origine cinese che vivono già in Europa e che spesso hanno un potenziale di spesa interessante. Per questi l’Italia conserva un forte fascino, come dimostrato dai 5 milioni di visitatori cinesi nel 2019.

Vi siete mai chiesti come può fare un utente cinese a trovare e scegliere la struttura ricettiva per il proprio viaggio?

1 Il primo requisito da analizzare è il fattore lingua. Banale forse, ma si stima che meno del 1% della popolazione parli inglese. La domanda sorge spontanea: quanti siti web legati al turismo sono predisposti in cinese?

2 Il secondo fattore sono i canali digitali. In Cina sia i social che usiamo in Europa che Google sono bloccati e vengono utilizzate altre applicazioni come WeChat, Little Red Book dove le strutture ricettive si promuovono.