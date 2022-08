Consigli di un paesaggista doc: lo stile secondo Antonio Perazzi

Litri e litri di latte per i bambini (ho cinque fi gli, ma solo i tre più piccoli, che ho avuto con la mia seconda moglie, Benedetta, vivono con noi). Poi in cucina si trova sempre l'aglio, una buona bottiglia di olio di Piuca e di vino: mi piace quello di una cantina biodinamica del Chianti che si chiama Castello dei Rampolla.

Il Chianti biodinamico Castello dei Rampolla.

L'ULTIMO PASTO CHE MI HA IMPRESSIONATO

Quello che ha cucinato mia fi glia Caterina! Chita, la mia primogenita, lavora come chef in un ristorante milanese di alta cucina vegetariana, Altatto, e il suo risotto con gli agrumi, o il dolce di Pantelleria (crema di ricotta con capperi salati) sono indimenticabili.

il bao proposto dal ristorante milanese di alta cucina vegetariana e vegana Altatto. ©Valentina Vasi

L'ULTIMO PEZZO AGGIUNTO AL GUARDAROBA

Una polo color indaco in cotone di John Smedley e una pashmina. Ne ho almeno trenta, in genere comprate nei miei viaggi in India, con infinite gradazioni che vanno dal salvia al sabbia. Comprese le più pesanti, le sciarpe da cammelliere che trovo in Rajasthan. Spero di tornarci presto, anche perché lì sto seguendo vari progetti, uno in particolare a Jaipur, per un cliente privato: due torri con spazi verdi e giardini interni. Ho cominciato a visitare l'India da piccolo, con mia madre, e ora vi torno con i miei figli.

Polo in cotone, JOHN SMEDLEY (180 €).

IL CAPO CHE CONSERVO DA TRAMANDARE

L'orologio di mio nonno, un Rolex anni Cinquanta con carica manuale. I miei figli mi fanno la corte per averlo. Mio nonno era Edoardo Fallaci, ed è stato molto presente nella mia vita, come mia zia Oriana. Di lei ho ancora la giacca che indossava quando era reporter di guerra in Vietnam: la usa mia moglie per venire con me in cantiere.

IL MIO SPAZIO VERDE PREFERITO

Il mio giardino a Piuca. A Milano, invece, l'Orto Botanico di Brera, un luogo quasi segreto in cui mi piace andare anche solo mezz'ora, a pensare, raccogliermi. Poi il Giardino della Gamberaia, a Firenze. In India, il Chameli Bagh, o Jasmine Garden, del Jal Mahal Water Palace a Jaipur, sul lago: sembra una miniatura settecentesca, quando piove, cadono nuvole di gelsomino e la terra profuma di vita che si rigenera. Aggiungo un mio progetto a cui tengo molto: la Manifattura Tabacchi a Firenze, dove ho disegnato un paesaggio che prenderà forma dalla frequentazione di chi lo abita. È una strategia innovativa a cui lavoro da anni in diverse parti del mondo, che porta ad assecondare la natura spontanea. In questo luogo speciale, inserito dalla Lonely Planet nelle mete best in travel 2022, il giardino sarà fatto da una relazione sincera tra uomo e piante. È in Toscana, poi, un altro progetto a cui sto lavorando: l'ideazione del nuovo polo di produzione specializzata di Fendi a Capannuccia, insieme allo Studio Piuarch. Il sito, pur appartenendo al territorio del Chianti fiorentino, versava in uno stato di degrado segnato dalle logiche di sfruttamento dell'industria laterizia e della cava precedentemente attiva. Infine, la realizzazione delle aree verdi dell'isola di San Giacomo, nella laguna veneziana, isola-progetto della Fondazione di Patrizia Sandretto Re Rebaudengo.

L’isola di San Giacomo, a Venezia. © Giovanna Silva, Courtesy Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

SE NON VIVESSI IN TOSCANA, VIVREI…

In Sicilia, alle pendici dell'Etna. Vicino a Radicepura, lo spazio che accoglie la biennale dei giardini di cui sono direttore artistico. Un progetto che ha preso vita grazie ai vivaisti siciliani Faro, che lì hanno ettari di piante mediterranee e subtropicali, che vendono in tutto il mondo. L'edizione di quest'anno è dedicata ai giardini del futuro.

L’anamorfosi “Polygone Etoilé” di François Abélanet a Radicepura, in Sicilia.

SE NON FACESSI QUELLO CHE FACCIO…

Vorrei iniziare a fare quello che faccio. Mia zia Oriana e mia mamma mi avrebbero voluto cuoco. Io mi sono sempre visto di più come cacciatore di piante, un po' alla George Forrest, il botanico scozzese e viaggiatore di inizio Novecento, il primo a esplorare lo Yunnan. Cacciatore di piante… in fondo, è quello che faccio.