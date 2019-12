Consiglio Bce, perché Christine Lagarde manterrà la «rotta Draghi» Prima riunione di politica monetaria e prima conferenza stampa per la nuova presidente che confermerà la linea di Draghi, aprendo la discussione sulla nuova strategia della Bce, con qualche sfumatura <i>green</i>. di Riccardo Sorrentino

È il debutto. Quello vero. Christine Lagarde ha già presieduto una riunione del consiglio direttivo, non dedicato alla politica monetaria; ha partecipato a un’audizione al Parlamento europeo; e ha fatto conoscere il suo pensiero in qualche discorso pubblico. La riunione di dicembre segnerà però la sua prima conferenza stampa nella quale, attraverso i giornalisti, parlerà agli investitori, attenti a cogliere se sotto la sua leadership la Bce intende modificare la sua “funzione dir eazione”, come viene chiamata in gergo.

Curva dei rendimenti in calo

Salvo sorprese - Mario Draghi esordì con un inatteso taglio dei tassi - la Banca centrale europea resterà in modalità «wait and see» in attesa che il pacchetto di settembre dispieghi i suoi effetti. Le condizioni monetarie, del resto, sembrano aver reagito piuttosto bene al nuovo stimolo monetario, anche se sarà importante la valutazione che ne verrà data dal consiglio. La curva dei rendimenti è più bassa rispetto a inizio anno e rispetto a ottobre, ma è leggermente salita rispetto ai livelli di settembre, quando le attese per un’iniziativa “forte” li avevano portati molto in basso.

L’euro in leggera flessione



Ha reagito - con dispetto, probabilmente, di Donald Trump - anche l’euro (che però pesa molto meno dei rendimenti nella definizione delle condizioni monetarie). Il cambio effettivo, dopo una fase di stabilità, potrebbe scendere sotto quota 96,37 - quota 100 è il livello del primo trimestre ’99 - e tornare ai valori del 2017.