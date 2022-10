Consiglio europeo, si parte con il dossier gas: intesa lontana

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si parte con il dossier più delicato, quello della crisi energetica, al Consiglio europeo riunito a Bruxelles. Le posizioni degli Stati membri a riguardo restano distanti e la bozza della conclusioni è destinata a essere oggetto di un braccio di ferro che potrebbe prolungarsi fino a notte fonda. L’ultima versione ha di fatto tolto qualsiasi verbo alle misure sull’energia che il Consiglio dà mandato alla Commissione di mettere in campo. Alla lettera «c» della bozza di conclusioni, dove è indicato un price cap temporaneo e dinamico, è stato quindi tolto il verbo «esaminare».

L’Italia avrebbe preferito sostituirlo con «proporre» per dare nettezza al mandato del Consiglio ma il muro della Germania - nonché di Olanda, Danimarca, Austria e Svezia - non solo ha retto ma potrebbe essersi irrigidito ulteriormente. Roma, tuttavia, considera un passo avanti che al riferimento del price cap alle transazioni del gas naturale con l’obiettivo di limitare i prezzi sia stato aggiunto l’avverbio «immediatamente». Anche se, spiegano fonti diplomatiche, non basta. I giochi sono tutt’altro che finiti. «Sarà una notte di drafting», hanno spiegato alcune fonti europee facendo riferimento alle trattative sulle conclusioni del Consiglio. Trattative che, secondo i «falchi» del Nord, potrebbero non portare ad alcuna decisione. Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà mercoledì a Parigi il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo fa sapere l’Eliseo. L’obiettivo, non dichiarato apertamente, sembra essere appianare le divergenze emerse nelle ultime settimane su una serie di questioni chiave, come la risposta alla crisi energetica e il rafforzamento della difesa europea.

Continua il braccio di ferro fra leader Ue sul price cap, il tetto ai prezzi del gas che domina l’agenda del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre a Bruxelles. I capi di Stato e di governo devono esprimersi sul «meccanismo di correzione» proposto dalla Commissione, il cuore di un pacchetto di misure più ampio sul caro energia. Una nuova bozza delle conclusioni dei 27, trapelata a ridosso del vertice, aveva fatto trasparire qualche spiraglio di accordo su una soluzione condivisa. L’intesa è sembrata, però, meno vicina nelle prime battute della riunione, fra il muro al price cap di paesi come l’Ungheria e la prudenza manifestata dal blocco del centro-nord guidato da Germania e Paesi Bassi.

Lo stesso premier olandese, Mark Rutte, ha messo in chiaro che i 27 parleranno dell’ipotesi di acquisti congiunti di gas e non del price cap voluto da paesi come l’Italia. La diatriba Ue sul prezzo del gas spinge le quotazioni sul listino Ttf di Amsterdam. I futures sul mese di novembre salgono dell’11% a 125 euro al MWh. Due giorni fa, con l’ipotesi di un indice europeo alternativo al Ttf, il metano era sceso a quota 113 euro al MWh.

Il no di Orban e i dubbi di Scholz. Macron: Germania non si isoli

L’argomento più spinoso resta il tetto sul prezzo, anche nella versione «annacquata» della proposta della Commissione europea. Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha ribadito il suo no completo al price cap, definendolo come un «suicidio economico» che «non aiuterà l’Ucraina». Anche la Germania si mantiene su una linea di prudenza su un tetto effettivo ai prezzi: la misura, ha detto il cancelliere Olaf Scholz, «comporta il rischio che i produttori vadano a vendere altrove e che noi europei non riceviamo più gas, ma di meno».