Consiglio europeo, il caso Polonia tiene banco. Draghi: fare in fretta su crisi energetica

Il primo a prendere la parola è stato proprio il premier polacco, Mateusz Morawiecki. Fonti diplomatiche europee descrivono un dibattito senza particolari sbavature emotive, dove si sostiene la linea del dialogo, ma allo stesso tempo i leader chiedono l’utilizzo dei meccanismi sanzionatori, dall’articolo 7 alla condizionalità sullo stato di diritto, che lega l’erogazione dei fondi Ue al rispetto dei principi fondanti dell’Unione.

Merkel: diluvio di cause non è la soluzione

Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel mantiene la linea della prudenza, schierandosi contro l’ipotesi di un «diluvio di cause» fra Bruxelles e Varsavia. Nel Consiglio Europeo di oggi «discuteremo dello Stato di diritto, a causa della situazione in Polonia». Lo Stato di diritto è una componente chiave dell’Ue, ma «d’altra parte dobbiamo trovare il modo di riavvicinarci ancora, perché un diluvio di cause in Corte di Giustizia non è la soluzione».

Gli “altri” temi, dall’energia al digitale

Sul versante della crisi energetica, il Consiglio europeo si confronterà sull’urgenza di assicurare la sicurezza degli approvvigionamenti e di aumentare la «resilienza» del sistema europeo rispetto a crisi come quella ancora in atto su scalo globale. Il punto di partenza è la toolbox, la «cassetta degli attrezzi» della Commissione europea per cercare di mitigare i costi energetici a spese di cittadini e imprese. I leader Ue dovranno discutere sull’ipotesi di una risposta congiunta alla crisi, dopo che l’esecutivo ha aperto all’ipotesi di riserve di gas comuni e acquisti centralizzati.

I 27 affronteranno anche gli ultimi sviluppi della situazione epidemiologica e dell'avanzamento nelle campagne vaccinali, con una attenzione specifica di fronte a possibili nuove varianti. Il Consiglio Europeo dovrà ribadire anche l'impegno a contribuire alla risposta internazionale alla pandemia e alla solidarietà internazionale in materia di vaccini. L'Italia, come ricordato ieri dal premier nel suo discorso alle Camere, sta facendo la sua parte e rimane impegnata, come Presidenza G20 e nel «Global Health Summit» del 21 maggio scorso, a superare le pandemie sul piano sanitario, economico e sociale con uno sforzo coordinato globale.

Draghi: fare in fretta sull’energia, servono linee d’azione

Sul fronte della crisi energetica, il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha invitato a «fare in fretta», a quanto rivelano fonti diplomatiche all’agenzia Ansa. Il premier ha sollecitato linee di azione urgenti, sia sulla strategia dell’Ue sulle riserve di gas che sull’interconnessione, invitando Bruxelles a presentare al più presto una bozza di regolamento per lo stoccaggio del gas. Le compagnie stanno acquistando stoccaggio ed il mercato si muove rapidamente e non nella buona direzione. L’obiettivo, per Draghi, è che tutti i 27 siano egualmente protetti. Draghi ha ringraziato la presidente della Commissione von der Leyen per il toolbox presentato, ma ha detto che bisogna essere più ambiziosi e accelerare sui prossimi passi.