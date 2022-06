Governo, 3,27 miliardi per proroga taglio bollette e garanzie stoccaggi gas

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nuovo decreto contro i rincari delle bollette di luce e gas. Via libera, dunque, anche alla misura per garantire liquidità alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale, e al contributo per le aziende che importano gas naturale sul mercato italiano. Stando alla bozza, il nuovo intervento del governo ammonta a 3,27 miliardi di euro.

Iva su gas al 5% prorogata al terzo trimestre

Vengono dunque azzerati gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il terzo trimestre 2022, idem per il gas, con la riduzione dell’Iva confermata al 5%. È quanto prevede il provvedimento arrivato sul tavolo dei ministri, un provvedimento snello, appena due pagine e sei articoli. L’articolo 1, sul contenimento dei rincari delle bollette elettriche, prevede l’annullamento degli oneri generali di sistema «anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico», si legge nel testo.

Garanzie Sace estese anche a aziende stoccaggio gas

Si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale le misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese (tramite garanzie prestate da Sace) introdotte con il decreto Aiuti del 17 maggio scorso.

“Obolo” per imprese che importano gas, reso se in perdita

Le imprese che importano gas in Italia dovranno versare un contributo che verrà versato alla alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea). Nel testo non c’è ancora la percentuale che le imprese importatrici dovranno versare, ma viene spiegato come dovrà essere calcolato. Viene inoltre previsto che l’obolo venga reso in casa di perdito. «Ai soggetti che abbiano registrato, nel bilancio certificato dell'esercizio o degli esercizi che includono il periodo oggetto dell'intervento, una perdita - si legge infatti nel testo - sono restituiti gli importi precedentemente versati nei limiti del valore della perdita».

Ok a Dlgs su direttiva Ue per equilibrio vita-lavoro

Sì definitivo del Governo anche ai decreti legislativi proposti dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, di recepimento di due direttive dell’Ue su condizioni di lavoro trasparente e su equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.