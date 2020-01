Il Consiglio dei ministri approva decreto per taglio cuneo Il Consiglio dei ministri ha dato ilvia libera al decreto per il taglio del cuneo fiscale. Lo si apprende da fonti di governo.

Il premier Giuseppe Conte con il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri (sinistra)

Il Consiglio dei ministri ha dato ilvia libera al decreto per il taglio del cuneo fiscale. Dopo un tiro e molla durato tutto il giorno, il governo trova la quadra e licenzia il testo elaborato dai tecnici del Mef.

Il provvedimento, 5 articoli complessivi, prevede per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre di quest'anno un'integrazione al reddito pari a 600 euro, per i redditi di lavoro dipendente e assimilati a partire da 8.200 euro fino a 28mila euro.

Viene poi introdotta una nuova detrazione che interessa i redditi da oltre 28mila euro che vale 600 euro e che va progressivamente riducendosi con il crescere del reddito, fino ad azzerarsi a quota 40mila euro.



Un costo da 3 miliardi di euro nel 2020

Il Dl prevede l'applicazione dell'intervento per il solo 2020 con un costo di 2,947 miliardi per quest'anno e di 596,3 milioni per il trascinamento nel 2021 degli oneri (in primis i conguagli dell'anno successivo). La misura è finanziata dall'ultima legge di Bilancio con 3 miliardi per i sei mesi del 2020 e 5 miliardi peri 12 mesi del 2021 (destinati probabilmente a diventare 6 con la prossima manovra).



Retribuzioni in aumento per 16 milioni di dipendenti

Complessivamente secondo le stime del governo, vedranno crescere le retribuzioni circa 16 milioni di lavoratori dipendenti del settore privato e di quello pubblico, che dichiarano un reddito fino a 40mila euro. Di questi 4,3 milioni sono lavoratori esclusi finora dal bonus Renzi, con redditi superiori a 26.600 euro.