Via libera in Cdm al Ddl sull’Autonomia differenziata. Meloni: coerenti con mandato dei cittadini

C’è il sì del Consiglio dei ministri al Ddl sull’Autonomia differenziata. A dimostrare «ancora una volta che questo governo manterrà gli impegni presi, la coerenza con il mandato avuto dai cittadini, per noi, è una bussola», è stato il commento della premier Giorgia Meloni dopo il varo. Di un «giorno storico» parla il ministro che più ha spinto per la riforma, Roberto Calderoli. Un atto «per rinnovare e modernizzare l’Italia, nel segno dell’efficienza, dello sviluppo e della responsabilità». L’Italia «è un treno che può correre se ci sono Regioni che fanno da traino e altre che aumentano la propria velocità, in una prospettiva di coesione».

«Non divide Paese ma fa accelerare tutti»

Le norme arrivano in un quadro di non univoca accoglienza da Nord a Sud. «Con l’autonomia differenziata non si vuole dividere il Paese, né favorire Regioni che già viaggiano a velocità diversa rispetto alle aree più deboli dell’Italia», mette in chiaro la relazione illustrativa della bozza approvata dall’esecutivo. «L’auspicio è che tutti aumentino la velocità: sia le aree del Paese che con l’autonomia possono accelerare sia quelle che finalmente possono crescere. A tal fine, il fondo di perequazione previsto dall’articolo 119, terzo comma, della Costituzione, dovrà essere utilizzato anche dalle regioni che non fanno richiesta dell’autonomia differenziata. In questo modo cresce l’Italia».

Finanziare Lep prima di dare funzioni a Regioni

Se dalla determinazione dei Lep derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni possono essere trasferite dallo Stato alla Regione «solo dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica». Si tratta di una specificazione che non era prevista nella bozza del testo diramata lunedì sera.

Alle Camere 60 giorni per atti di indirizzo su intese

Sullo schema di intesa preliminare fra Stato e Regione, dopo il parere della Conferenza unificata o comunque entro 30 giorni, le Camere hanno 60 giorni «per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo», udito il presidente della Giunta regionale.

Salvini in chat leghisti, «altra promessa mantenuta»

«Efficienza, merito, innovazione, lavoro, più diritti per tutti i cittadini in tutta Italia, meno scuse per i politici ladri o incapaci. Autonomia approvata in Consiglio dei ministri, altra promessa mantenuta». È il testo del messaggio, si apprende da fonti parlamentari, che il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha inviato nelle chat dei parlamentari e dei consiglieri regionali della Lega, dopo l’approvazione del ddl sull’autonomia.