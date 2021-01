Consiglio dei ministri, sul tavolo la delega dei servizi segreti. In pole Benassi La riunione convocata alle 22: l’incarico sarà affidato al consigliere diplomatico del presidente del Consiglio

La riunione convocata alle 22: l’incarico sarà affidato al consigliere diplomatico del presidente del Consiglio

Mentre le manovre per allargare la maggioranza ai “volenterosi” dopo l’uscita di Italia viva subisce una battuta d’arresto per il caso di Lorenzo Cesa, segretario dell’Udc indagato in un’inchiesta contro la ’ndrangheta, il premier Giuseppe Conte prova ad andare spedito sui dossier più importanti (dal Recovery plan al nuovo decreto Ristori) e muove la prima pedina per cercare di ricomporre la crisi politica e garantire la sopravvivenza al suo governo: alle 22 di mercoledì ha convocato un Consiglio dei ministri che avrà sul tavolo la cessione della delega ai servizi segreti attualmente tenuta dal premier stesso.

Benassi verso l’incarico

Si tratta di una mossa annunciata dal presidente del Consiglio nei suoi interventi alla Camera e al Senato con cui ha chiesto e ottenuto la fiducia dopo la rottura di Matteo Renzi e soprattutto uno delle questioni più volte sollevate dall’ex premier. «Viste le nuove sfide e anche gli impegni internazionali, non intendo mantenere la delega all'Agricoltura (incaricato lasciato vacante dopo le dimissioni della renziana Teresa Bellanova, ndr) se non lo stretto necessario e mi avvarrò anche della facoltà di designare un’autorità delegata per l’intelligence di mia fiducia» aveva promesso.

Una parte della maggioranza aveva chiesto che l’incarico fosse affidato a un esponente politico ma l’orientamento di Conte è quello di puntare su un tecnico. Il nome più accreditato è quello di Piero Benassi, consigliere diplomatico del presidente del Consiglio. Tra le ipotesi erano circolate anche quelle di Roberto Chieppa, segretario generale della presidenza del Consiglio, e del direttore del Dis Gennaro Vecchione.

La prima prova: mercoledì la relazione di Bonafede

La delega sull’intelligence al premier è stato uno dei punti su cui ha insistito Renzi nella lunga vigilia che ha poi portato alla crisi poliitca. Ora con la sua cessione Conte prova a togliere alibi all’ex rottamatore e tenta di attrarre di nuovo i renziani nella maggioranza. Il tempo a disposzione è poco: mercoledì 27 gennaio in Parlamento è in programma il voto sulla relazione dello stato di Giustizia del ministro Alfonso Bonafede. Italia viva ha già detto che non la voterà: difficile al momento immaginare una maggioranza in grado di reggere alla prova a Palazzo Madama.