Consiglio Ue, le polemiche sul Mes che indeboliscono l’Italia a Bruxelles

I timori del premier Conte ribaditi nell’intervento in Parlamento. Giovedì 10 e venerdì 11 il vertice europeo: sul tavolo le sanzioni alla Turchia, Brexit, le misure coordinate anti Covid e le nuove relazioni transatlantiche in vista della presidenza Biden

Il voto italiano sulla riforma del Mes si sta intrecciando inevitabilmente con la preparazione del Consiglio europeo di giovedì 10 e venerdì 11 dicembre a Bruxelles. C’è il rischio di inviare all’esecutivo comunitario e agli altri partner europei un messaggio di scarsa coesione che, come la vicenda della task force per il Next generation, potrebbe penalizzare il ruolo negoziale dell’Italia in Europa. In termini molto diplomatici ma chiari lo ha ricordato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte questa mattina intervenendo alla Camera pur precisando che la ratifica del Trattato sul Mes resta «nella piena responsabilità piena del Parlamento». «Il Governo - ha spiegato Conte - ha bisogno anche della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Ue. Il confronto dialettico è segno di vitalità e ricchezza ma è senz’altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo e che non ci distragga dagli obiettivi».

Confronto al Quirinale

I temi europei saranno al centro del tradizionale confronto tra Governo e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Non si terrà però la solita colazione di lavoro al Quirinale per le misure anti Covid e le quarantene di alcuni ministri ma una conference call. Sul tavolo del vertice europeo di domani non ci sarà tuttavia un “caso Italia”, così come non verrà affrontata la questione del veto di Polonia e Ungheria al bilancio Ue che rischia di bloccare l’erogazione dei fondi di Next Generation Ue.

In agenda in primo piano la questione delle possibili sanzioni alla Turchia sollecitate da Francia e Cipro, la Brexit, le misure coordinate anti Covid, i prossimi passi per il green deal e i cambiamenti climatici e soprattutto le nuove relazioni transatlantiche in vista della presidenza Biden. Ecco le questioni aperte, punto per punto.

Conte: il nuovo Mes sia ispirato al Nex Generation Ue

Per il presidente del Consiglio Conte l'obiettivo è «integrare il nuovo Mes nel quadro dell'intera architettura europea, con un maggiore raccordo con le istituzioni dell'Ue, che offrono maggiori garanzie di trasparenza e democraticità. Il modello è Next Generation Eu». «Se proviamo ad alzare la testa e a gettare lo sguardo in una prospettiva più ampia – ha aggiunto Conte - ritengo che per cambiare l'Europa sia decisivo ben altro percorso: ritengo che debbano essere considerate in modo radicale strutture e funzioni del Mes affinché sia trasformato in strumento diverso». Secondo Conte nella prossima conferenza sul futuro dell'Ue «l'Italia si farà promotrice di una proposta innovatrice che porti a superare la sua natura di accordo intergovernativo legato a un paradigma che ritengo obsoleto rispetto alle sfide che abbiamo davanti».

Veto Ungheria e Polonia al bilancio Ue: piccoli passi avanti

I servizi giuridici della Commissione Ue e la presidenza tedesca sono al lavoro per dare un’interpretazione più morbida alle regole sullo Stato di diritto che condizionerebbero l’erogazione dei fondi Ue per venire incontro alle richieste di Polonia e Ungheria che minacciano di confermare il loro veto sul bilancio Ue 2021-2027 e sulle risorse proprie bloccando a cascata anche il meccanismo del Next Generation Ue (per l’Italia 209 miliardi). Qualche timido passo in avanti si sta registrando anche perché il veto bloccherebbe anche l’erogazione dei fondi destinati a Polonia e Ungheria (la Polonia solo di sovvenzioni dovrebbe ottenere 40 miliardi di euro). L’Unione europea, ha annunciato la cancelleria Angela Merkel, sta cercando un modo per revocare il veto dell’Ungheria e della Polonia al bilancio dell’Unione europea. Anche Conte sembra cautamente ottimista. «I cittadini dei 27 Paesi - ha detto alla Camera - non perdonerebbero un segnale che contraddica quella che è stata una svolta irreversibile delle politiche dell' Ue».