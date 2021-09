Consip, condannato ad un anno Verdini. A processo Tiziano Renzi

1' di lettura

Condannato ad un anno di carcere l’ex senatore Denis Verdini per l’accusa di turbativa d’asta nell’ambito di uno dei filoni dell’inchiesta Consip. Lo ha deciso il gup di Roma che ha inflitto la stessa pena all’imprenditore Ezio Bigotti e all’ex parlamentare Ignazio Abrignani. Verdini è stato assolto dall’accusa di concussione così come Bigotti. Per i tre condannati il pm Mario Palazzi aveva chiesto l’assoluzione.

A processo Tiziano Renzi

Rinviato a giudizio a Roma, Tiziano Renzi - padre dell’ex presidente del Consiglio, Matteo - coinvolto in uno dei filoni dell’indagine Consip. Nei suoi confronti l’accusa è di traffico di influenze illecito. Lo ha deciso il gup.

