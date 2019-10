Consip, a processo l’ex ministro Lotti e l’ex comandante dell’Arma Del Sette. Prosciolto Scafarto La decisione del giudice per l’udienza preliminare Clementina Forleo, che manda a giudizio l’ex braccio destro dell’ex premier Matteo Renzi

2' di lettura

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio cinque persone nell'ambito dell'indagine sul caso Consip. A processo l'ex ministro Luca Lotti per favoreggiamento e l'ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette per rivelazione del segreto di ufficio. A giudizio anche il generale dell’Arma Emanuele Saltalamacchia, l’imprenditore Carlo Russo e Filippo Vannoni, presidente della società Publiacqua. Prosciolto dalle accuse l'ex maggiore del Noe Giampaolo Scafarto.

L'ex sottosegretario, uomo di grande fiducia di Matteo Renzi, è accusato di favoreggiamento personale. Avrebbe rivelato a Luigi Marroni, ex ad di Consip, che sulla Centrale acquisti della Pa era in corso una indagine penale. In particolare, si legge negli atti, avrebbe detto a «Luigi Marroni l'esistenza di una indagine penale che interessava gli organi apicali passati e presenti di quella società (Consip, ndr) e, in particolare, di una attività di intercettazione telefonica sulla utenza in suo uso, con conseguente pregiudizio alle ragioni investigative che avevano generato i decreti autorizzativi dell'attività di intercettazione, aiutava gli indagati di quel procedimento a eludere le investigazioni».

Con lui risponde anche il generale Del Sette, ex comandante generale dei carabinieri, travolto dall'inchiesta Consip. In particolare, «violando i doveri inerenti alla propria funzione, rivelava a Luigi Ferrara, ex presidente di Consip, notizie che dovevano rimanere segrete, in particolare l'esistenza di una indagine penale avente a oggetto l'imprenditore Alfredo Romeo e i suoi rapporti con gli organi apicali di tale società».

Della stessa accusa risponde anche il generale Emanuele Saltalamacchia, comandante della Legione Toscana dei carabinieri, e anche Filippo Vannoni, presidente della società Publiacqua.

Marroni è il principale testimone nel filone d'indagine sulla fuga di notizie e sul favoreggiamento personale imputato al ministro Luca Lotti e ai generali Del Sette e Saltalamacchia. Marroni ha ricostruito come è venuto a sapere, illecitamente, dell'indagine. Ha detto che a luglio 2016 «Lotti mi informò che si trattava di un'indagine (quella su Consip, ndr) che era nata sul mio predecessore Casalino (Domenico, ndr) e che riguardava anche l'imprenditore campano Romeo».