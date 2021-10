Consob apre il dossier Generali. L’Authority avvia un’istruttoria

3' di lettura

Il collegio della Consob ha cominciato a esaminare il dossier sul rinnovo del consiglio di amministrazione di Generali. La questione, sulla quale l’Authority ha avviato da settimane un monitoraggio avanzando già anche alcuni rilievi, approda ai commissari al termine di una prima istruttoria degli uffici sulla opportunità di approvare un richiamo di attenzione.

Questo strumento di cui dispone la Consob viene utilizzato in genere per richiamare ai soggetti vigilati, coinvolti in una vicenda in particolare...