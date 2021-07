Consob contro Binance spiegata. La stretta è sui futures e le azioni tokenizzate

3' di lettura

Stretta della Consob nei confronti di Binance, la più grande piattaforma al mondo di compravendita di criptovalute. L'autorità che regolamenta i mercati finanziari in Italia ha lanciato un avvertimento, attraverso un comunicato pubblicato il 15 luglio sul proprio sito, avvisando «i risparmiatori che le società del “Gruppo Binance” non sono autorizzate a prestare servizi e attività di investimento in Italia, nemmeno tramite il sito www.binance.com le cui sezioni denominate “derivatives” e “Stock Token...