Consob, Cornelli e Alemanno (sorella di Gianni) saranno nuovi consiglieri

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni, ha deliberato l'avvio della procedura per la nomina di Gabriella Alemanno e Federico Cornelli a componenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Per Cornelli si tratta di un ritorno in Consob, dove sotto la presidenza di Lamberto Cardia ha assunto la responsabilità dell’analisi finanziaria e ha seguito le maggiori operazioni di finanza straordinaria. Cornelli arriva dall’Abi dove ricopriva la carica di responsabile delle relazioni istituzionali in Italia e in Europa. A Bruxelles e Basilea ha negoziato per anni per conto delle banche italiane le norme finanziarie e dispone di una larga rete di relazioni nelle cancellerie europee. In precedenza aveva rivestito il ruolo di direttore operativo a Federcasse.

Gabriella Alemanno, sorella dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, è ex direttore generale Agenzia delle entrate sezione Campania. Laureata in Giurisprudenza, in passato ha lavorato come docente anche presso la Scuola di polizia tributaria della Guardia di Finanza. È attualmente membro del consiglio di amministrazione di Ita Airways