Il risparmio delle famiglie sale del 50% ma non rende nulla. Minaccia Bitcoin

Blockchain impenetrabile ai controlli

Queste valute fanno perno sulle blockchain. «Per quanto è dato conoscere sullo stato delle tecniche dihackeraggio, la blockchain originaria è impenetrabile, mentre quella usata da altre cryptocurrency non lo è», ha chiosato. E ancora una volta c'è il richiamo a procedere rapidamente con sistemi di regolazione. «Senza presidi adeguati (norme ed enti) – ha detto - ne consegue un peggioramento della trasparenza del mercato, fondamento della legalità e delle scelte razionali degli operatori. Tra gli effetti negativi ben conosciuti vi è la schermatura che queste tecniche consentono ad attività criminali, come l’evasione fiscale, il riciclaggio di denaro sporco, il finanziamento del terrorismo e il sequestro di persone». Savona ha ricordato l'attività di Consob nell’oscurare in Italia centinaia di siti web cheraccoglievano illecitamente risparmio. Ma in questo contesto è un po' come svuotare il mare con le mani.

Una Bretton Wood per le criptovalute

Savona auspica ovviamente una soluzione internazionale. «Il tema della sicurezza informatica abbraccia problemi politici di contenuto anche più ampio, la cui soluzione non può essere raggiunta a livello nazionale e richiede una stretta collaborazione internazionale, ossia la nascita di un “bene pubblico globale”,come lo furono il FMI, l’ONU e il WTO. La parte dell'Accordo di Bretton Woods più vicino alle soluzioni del problema qui sollevato dell'intercambiabilità tra diverse monete nazionali non ha retto alla prova della cooperazione internazionale, ma le innovazioni tecnologiche applicate alla finanza hanno riproposto l'urgenza di un suo rilancio in chiave di attualità», ha affermato.

Il presidente Consob ha anche rilanciato la proposta di unificazione del Testo unico della finanza e del Testo unico bancario per poi suggerire una collaborazione più serrata tra Autorità italiane. «A tal fine, è necessaria l’attivazione in Italia di strutture di consultazione formale tra organi di Governo e autorità indipendenti che imprimano un indirizzo unitario alle scelte in materia, anche in vista della posizione da assumere di fronte alle iniziative europee e internazionali in corso – ha spiegato -.

Un primo passo sarebbe il recepimento della raccomandazione del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico del 2011 che darebbe vita a una controparte unica nazionale che si dia carico della stabilitàmacro-prudenziale. La Banca d’Italia manterrebbe un ruolo centrale, giustificato dalla sua partecipazione all'eurosistema intorno a cui ruota attualmente la finanza europea, ma verrebbe garantito uno stretto coordinamento tra le tre autorità divigilanza indipendenti (Consob, Ivass e Covip), con la partecipazione del ministero dell'Economia».

Ora incentivare il capitale di rischio e la riforma fiscale

«Per fare fronte alle difficoltà economiche e sociali il debito pubblico è cresciuto grandemente, sia pure in forme diverse da quelle che uno stato emergenziale avrebbe richiesto. La fiducia nelle capacità di reazione dell'economia italiana è tuttavia cresciuta. Questo risultato è anche frutto delle decisioni prese dalla Bce di acquistare volumi significativi di titoli pubblici e dalla Commissione europea di sospendere, anche se temporaneamente, il Patto di stabilità e di lanciare il Piano Next Generation EU. Concordiamo sulle valutazioni date per l'insieme di queste decisioni sul miglioramento strutturale del nostro saggio di crescita reale».