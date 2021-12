Consoli senza competitor con il gioiello multi-taglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ora che le vendite gli hanno dato ragione Ivan Consoli, erede del marchio Serafino Consoli fondato dal padre nel 1959, può esultare per la svolta compiuta: «In questa direzione non abbiamo competitor».

La direzione è quella imboccata col sistema meccanico, inventato dallo stesso Ivan, che permette di trasformare un anello da bambina in oro e pietre preziose, adattandolo al dito della mamma o della nonna senza cambiarne l’estetica. E senza usare molle e mollettine, come fanno altri. Si crea così un gioiello multi-taglia che segue le persone nel tempo, frutto di dieci anni di ricerca e protetto da un brevetto internazionale dell’azienda lombarda che esporta il 90% del fatturato, e che vuole caratterizzarsi sempre più per l’innovazione.

«All’estero questo valore viene recepito grazie al made in Italy - dice Consoli che ha chiamato la societàThat’s Wow proprio per sottolineare la missione di sorprendere, senza fare “copia e incolla” di prodotti esistenti. «Noi facciamo solo invenzioni – precisa – non farò mai cose che fanno gli altri». Anche la decisione di costruire lo stabilimento a Grumello del Monte, paese di ottomila abitanti in provincia di Bergamo, va nella direzione di distinguersi da chi ha sede nei grandi centri.

Se nel 2020 segnato dal Covid i ricavi sono scesi (solo) del 4%, quest’anno That’s Wow prevede di crescere del 50% passando da 4,3 a circa 7 milioni di euro. In agosto gli ordini sono stati bloccati, perché la produzione - che viene fatta da un laboratorio esterno a Valenza - non era in grado di far fronte alla domanda. A trainare sono stati soprattutto i mercati nordeuropei e, in parte, gli Stati Uniti (che pesano meno del 10%).

«Nel 2022 vogliamo continuare a crescere – aggiunge Consoli - cercando di consolidare il Nord Europa e di sviluppare gli Usa». Ma prima di fare altri passi, l’imprenditore che guida l’azienda con la sorella Raffaella vuol affinare le tecnologie e sviluppare la parte produttiva. L’apertura di negozi monomarca non è tra i progetti. «Non seguiamo il mercato, vogliamo essere noi a proporre - precisa Consoli che predilige oro, diamanti e zaffiri -. La sostenibilità? Non utilizziamo metalli strani, i diamanti sono tutti certificati, non usiamo plastiche ma solo packaging naturali», afferma.