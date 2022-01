Consorzio Primitivo di Manduria, una donna alla guida per crescere ancora

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Alla presidenza del Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria, Doc “emblema” della Puglia, tra le più note e affermate sul mercato, approda per la prima volta una donna. È Novella Pastorelli, 48 anni, della provincia di Taranto, avvocato esperto in diritto vitivinicolo. Proviene dall’azienda vinicola Cantine Due Palme, che fa parte del Consorzio, e a lei toccherà guidare una realtà associativa con 57 aziende tra Taranto e Brindisi (l’area del Primitivo) e 1.500 viticoltori sparsi tra 15 comuni. Ma non parlatele di “svolta rosa”.

«È vero – spiega Pastorelli a Il Sole 24 Ore – qualcuno ha parlato di svolta al femminile. Ma io respingo l'idea delle cosiddette “quote rosa” perché ritengo che le pari opportunità vadano costruite nel punto di partenza. Nella vita e nel lavoro mi piace poter scegliere i migliori collaboratori indipendentemente dal genere. Spesso in diritto si utilizza la formula “diligenza del buon padre di famiglia”, ecco a me piace pensare che esista anche la “diligenza delle buone madri di famiglia”. Sono orgogliosa del nuovo incarico e sono altrettanto motivata e determinata nell'affrontare quest'importante e stimolante sfida che rappresenta un'opportunità unica e concreta per la valorizzazione del nostro territorio».

Loading...

«Il nostro – aggiunge Pastorelli – è un cda coeso, all'interno del quale negli ultimi mesi si sono avuti confronti, scambi di idee e proposte tra le parti. Abbiamo diverse figure professionali e gli obiettivi comuni sono volti alla valorizzazione, alla promozione ed alla crescita del territorio e del Primitivo di Manduria».

Novella Pastorelli

Verrà incrementato lo sforzo per l'accoglienza dei turisti. «Il cda in questi mesi – afferma ancora la presidente – ha elaborato diversi piani di investimento con progetti ed iniziative volti alla valorizzazione e promozione del territorio. L’enoturismo è sempre più strategico nonchè fondamentale per la conoscenza delle nostre terre. Oggi le nostre aziende si stanno attrezzando a ricevere turisti anche se c'è ancora molta strada da fare».

Il Primitivo di Manduria è il prodotto trainante dell'enoturismo. Il Consorzio si prefigge come obiettivo non solo quello di promuovere la Doc ma anche territorio. La valorizzazione si sposterà all'estero.